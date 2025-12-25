Hombre vs. Bebé (Man Vs. Baby) está entre las series y películas más recientes que se sumaron al catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan una comedia liviana y perfecta para ver antes de Navidad. La miniserie se estrenó el 12 de diciembre de 2025 y cuenta con una temporada de cuatro episodios.
Tiene 4 capítulos, acaba de estrenar en Netflix y es la comedia más divertida para ver en Navidad
Rowan Atkinson es el protagonista de una comedia que acaba de estrenar en el catálogo de series y películas de Netflix
Protagonizada por Rowan Atkinson, la historia presenta a Trevor Bingley, un papá torpe que acepta cuidar una lujosa propiedad en Londres, pero termina enfrentándose a un desafío inesperado: hacerse cargo de un bebé que no es suyo. Cada intento por controlar la situación deriva en errores, enredos y situaciones disparatadas que sostienen el humor clásico del actor.
La producción fue bien recibida por la crítica especializada. Joel Keller, de Decider, destacó que “Man Vs. Baby es el tipo de espectáculo que podés ver y reírte sin pensar demasiado”, mientras que Miguel Ángel Sánchez, de Hobby Consolas, señaló que el regreso de Rowan Atkinson da como resultado “una miniserie inofensiva pero encantadora, con una trama sencilla y mucho humor, ideal para esta época del año”.
Así, Hombre vs. Bebé se posiciona como una de las propuestas más amigables de Netflix dentro del universo de series y películas para disfrutar en familia.
Netflix: de qué trata la serie Hombre vs. Bebé
En esta serie de comedia para ver en familia, Trevor, el atolondrado cuidador de casas, desata el caos cuando queda a cargo de un bebé que no es suyo días antes de Navidad.
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Hombre vs. Bebé versa: “Tras una desastrosa experiencia al cuidar una mansión de alta tecnología obstaculizada por un inconveniente insecto, Trevor Bingley (Rowan Atkinson) se encuentra ahora cuidando un lujoso ático en Londres, con una compañía que no había pedido”.
Netflix: tráiler de la serie Hombre vs. Bebé
Reparto de Hombre vs. Bebé, serie de Netflix
- Rowan Atkinson (Trevor Bingley)
- Alanah Bloor (Maddy)
- Claudie Blakley (Jess)
- Susannah Fielding (Petra)
- Robert Bathurst (Lionel)
- Ellie White (Amethyst)
- Angus Imrie (Soren)
- Sunetra Sarker (Georgia Hakopian)
Dónde ver la serie Hombre vs. Bebé, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Hombre vs. Bebé se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Hombre vs. Bebé se puede ver en Netflix.
- España: la serie Hombre vs. Bebé se puede ver en Netflix.