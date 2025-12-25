Tiene 4 capítulos, acaba de estrenar en Netflix y es la comedia más divertida para ver en Navidad

Protagonizada por Rowan Atkinson, la historia presenta a Trevor Bingley, un papá torpe que acepta cuidar una lujosa propiedad en Londres, pero termina enfrentándose a un desafío inesperado: hacerse cargo de un bebé que no es suyo. Cada intento por controlar la situación deriva en errores, enredos y situaciones disparatadas que sostienen el humor clásico del actor.

La producción fue bien recibida por la crítica especializada. Joel Keller, de Decider, destacó que “Man Vs. Baby es el tipo de espectáculo que podés ver y reírte sin pensar demasiado”, mientras que Miguel Ángel Sánchez, de Hobby Consolas, señaló que el regreso de Rowan Atkinson da como resultado “una miniserie inofensiva pero encantadora, con una trama sencilla y mucho humor, ideal para esta época del año”.