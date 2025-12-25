Netflix ofrece un catálogo de series y películas que cada vez se renueva más, con opciones innovadoras para los suscriptores. Una serie se está robando todas las luces y promete ser una de las mejores historias del cierre del 2025 e inicios del 2026, y es que se trata de un relato dramático coreano mezclado con suspenso que no te dará ningún tipo de respiro, todo en tan solo 12 capítulos: El precio de la confesión.
Acaba de llegar a Netflix y será el drama coreano más visto de todo el 2026
Esta serie es uno de los estrenos más recientes de Netflix, que prometen ser las estrellas de la plataforma en el 2026
Ya no se admite ningún tipo de discusión, y es que el 2025, las series y películas de producción coreana fueron las más elegidas dentro del catálogo de Netflix, convirtiéndose en éxito, cada historia que se sumó. Esta serie llega en el tramo final del año, y con prácticamente nada de tiempo en la plataforma, se viene destacando a paso firme con un drama mixeado con suspenso nunca antes visto.
Hay que saber que no se trata de una serie fácil de ver ni apta para todo el mundo, y es que esto se debe a que a lo largo de la historia podemos ver escenas en donde están presente violencia, lenguaje inapropiado, suicidio, referencias a violencia sexual. Las primeras devoluciones que han tenido por parte de los suscriptores del catálogo de Netflix, son de devoción pura, pero sí han destacado que el relato de suspenso tiene tintes muy sombríos.
Con un total de 12 capítulos que no llegan a la hora de duración en total, la serie viene destacándose dentro del género dramático, y principalmente entre las ofertas de series y películas asiáticas de Netflix. La crítica especializada espera que esta oferta se convierta en una de las mayores promesas del 2026 en la plataforma a nivel de reproducciones.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2025, y en tan solo un par de días, ya sea proyectado como una de las historias dramáticas más prometedoras del 2026 en la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie El precio de la confesión
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana dramática de 12 capítulos, El precio de la confesión centra su historia en: "Una extraña le ofrece un trato a una mujer acusada de matar a su propio esposo. Pero el precio es muy alto: para probar su inocencia, la viuda debe llevar a cabo un asesinato".
La serie acaba de llegar a Netflix y para los suscriptores ya es uno de los mayores éxitos a nivel mundial.
Reparto de El precio de la confesión, película de Netflix
- Han Suk-kyu como Jang Tae-su
- Chae Won-bin como Jang Ha-bin
- Han Ye-ri como Lee Eo-jin
- Noh Jae-won como Koo Dae-hong
- Yoon Kyung-ho como Oh Jeong-hwan
- Oh Yun-soo como Yoon Ji-su
- Kim Jung-jin como Choi Young-min
- Choi Yu-hwa como Kim Sung-hee
- Yoo Eui-tae como Park Jun-tae
- Lee Shin-ki como Kim Yong-su
- Han Sang-jo como Park Ji-seon
Dónde ver la serie El precio de la confesión, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El precio de la confesión se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El precio de la confesión se puede ver en Netflix.
- España: la serie El precio de la confesión se puede ver en Netflix.