Acaba de llegar a Netflix y será el drama coreano más visto de todo el 2026

Con un total de 12 capítulos que no llegan a la hora de duración en total, la serie viene destacándose dentro del género dramático, y principalmente entre las ofertas de series y películas asiáticas de Netflix. La crítica especializada espera que esta oferta se convierta en una de las mayores promesas del 2026 en la plataforma a nivel de reproducciones.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2025

Netflix: de qué trata la serie El precio de la confesión

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana dramática de 12 capítulos, El precio de la confesión centra su historia en: "Una extraña le ofrece un trato a una mujer acusada de matar a su propio esposo. Pero el precio es muy alto: para probar su inocencia, la viuda debe llevar a cabo un asesinato".

La serie acaba de llegar a Netflix y para los suscriptores ya es uno de los mayores éxitos a nivel mundial.

Reparto de El precio de la confesión, película de Netflix

Han Suk-kyu como Jang Tae-su

como Jang Tae-su Chae Won-bin como Jang Ha-bin

como Jang Ha-bin Han Ye-ri como Lee Eo-jin

como Lee Eo-jin Noh Jae-won como Koo Dae-hong

como Koo Dae-hong Yoon Kyung-ho como Oh Jeong-hwan

como Oh Jeong-hwan Oh Yun-soo como Yoon Ji-su

como Yoon Ji-su Kim Jung-jin como Choi Young-min

como Choi Young-min Choi Yu-hwa como Kim Sung-hee

como Kim Sung-hee Yoo Eui-tae como Park Jun-tae

como Park Jun-tae Lee Shin-ki como Kim Yong-su

como Kim Yong-su Han Sang-jo como Park Ji-seon

