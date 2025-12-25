Godoy Cruz: Se iría un jugador clave de cara al torneo de la Primera Nacional

La salida de Brian Olivera quien continuará su carrera en Racing de Córdoba obliga a Estudiantes a salir al mercado en busca de un arquero, y el principal objetivo es contratar al arquero de Godoy Cruz que también tiene una propuesta de Talleres de Córdoba.

Las negociaciones están muy avanzadas según medios de Río Cuarto y la definición podría darse en las próximas horas. Por el momento Franco Petroli sigue entrenando en el equipo que dirige Mariano Toedtli. En el caso que se vaya del club, estará de vuelta Roberto Ramírez, tras jugar la última temporada en All Boys.

andino 2 Santino Andino es otros de los jugadores que se podría ir.

Godoy Cruz sin refuerzos por ahora

El plantel profesional del Club Godoy Cruz Antonio Tomba sigue trabajando en la pretemporada sin caras nuevas. Seguramente antes que termine el año habrán novedades con respecto a algunos refuerzos que llegarán para afrontar el torneo de la Primera Nacional, donde el Tomba integra la Zona A y algunos jugadores que se irían, además de Petroli, Santino Andino sería otros de los futbolistas que podría emigrar en este mercado de pases.

El Expreso debutará con Ciudad de Bolívar, en el estadio Feliciano Gambarte, en el regreso del Tomba a la categoría del ascenso. Será el primer fin de semana de febrero, donde deberá disputar 36 partidos en la fase regular durante el 2026 y su objetivo es ascender a Primera División.