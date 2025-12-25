Un instituto del Conicet Mendoza fue distinguido con un premio nacional a la excelencia científica

conicet 2 El Ianigla Mendoza fue uno de los 9 centros de investigación del Conicet premiados a nivel nacional.

Qué es la Fundación Williams y qué busca el premio

La Fundación Williams es una organización privada sin fines de lucro creada en 1943 por Thomas J. Williams y Ana King Williams, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la ciencia y la cultura en Argentina. Desde hace décadas, apoya proyectos científicos, becas y programas orientados a la expansión del conocimiento.

El premio Fundación Williams a la Excelencia Científica fue creado para identificar institutos con trayectorias consolidadas y capacidad de proyección a largo plazo. Según la entidad, el objetivo es consolidar centros de excelencia, impulsar investigación de vanguardia, atraer y retener talento y fortalecer la inserción internacional de la ciencia argentina.

Cada uno de los institutos premiados recibe un subsidio de 38 millones de pesos, que puede destinarse a la adquisición o reparación de equipamiento científico, compra de insumos clave y otorgamiento de becas de formación.

El reconocimiento al Ianigla y su impacto en Mendoza

Entre los centros distinguidos se encuentra el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), con sede en Mendoza. Se trata de una unidad ejecutora del Conicet de doble y triple dependencia, que articula su trabajo con la UNCuyo y el Gobierno de Mendoza.

El Ianigla es un referente nacional e internacional en estudios vinculados con glaciares, recursos hídricos y ambiente de montaña, áreas estratégicas para una provincia atravesada por la cordillera y la escasez hídrica. El subsidio permitirá reforzar líneas de investigación clave y sostener el trabajo de equipos científicos especializados.

Los otros institutos distinguidos en el país

Además del instituto mendocino, fueron premiados otros centros de investigación de distintas provincias y disciplinas. Nueve de los diez distinguidos son unidades ejecutoras del Conicet, muchas de ellas con más de 30 años de trayectoria y una alta masa crítica de investigadores y becarios.

Quienes recibieron las distinciones fueron el Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme, Conicet-Fundación Ibyme), el Instituto de Física La Plata (IFLP, Conicet-UNLP), el Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC, Conicet-UNC, el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente, el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE, Conicet - UBA), el Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH, Conicet-UNSAM), el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, Conicet-UNR) y por último, la Fundación Instituto Leloir (FIL).

La evaluación contempló el impacto científico verificable, la calidad de las publicaciones, la participación en revistas de alto impacto y el liderazgo disciplinar, así como la capacidad de trabajo colaborativo en redes nacionales e internacionales.

El reconocimiento busca, en definitiva, fortalecer al sistema científico argentino en un contexto complejo, apostando a la continuidad, la excelencia y la producción de conocimiento con impacto real en el desarrollo del país.

(Con información del Conicet Mendoza).