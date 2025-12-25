Un instituto del Conicet Mendoza fue distinguido con un premio nacional a la excelencia científica

El Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) del Conicet Mendoza fue distinguido esta semana con un premio a nivel nacional por su trayectoria y aporte al desarrollo del conocimiento. Se trata de uno de los centros de investigación reconocidos con el Premio Fundación Williams a la Excelencia Científica 2025, una distinción que busca sostener distintas disciplinas científicas de alto nivel y estratégicas del país.
El premio reconoce el liderazgo en la producción científica y el impacto de los institutos en el sistema científico-tecnológico argentino. En esta edición, se seleccionaron diez centros de todo el país, que recibirán un importante subsidio destinado al fortalecimiento institucional.
Para el ámbito científico mendocino, el reconocimiento representa no solo un respaldo simbólico, sino también una inyección concreta de recursos que permitirá mejorar equipamiento, financiar investigaciones y sostener la formación de nuevas generaciones de investigadores.
Qué es la Fundación Williams y qué busca el premio
La Fundación Williams es una organización privada sin fines de lucro creada en 1943 por Thomas J. Williams y Ana King Williams, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la ciencia y la cultura en Argentina. Desde hace décadas, apoya proyectos científicos, becas y programas orientados a la expansión del conocimiento.
El premio Fundación Williams a la Excelencia Científica fue creado para identificar institutos con trayectorias consolidadas y capacidad de proyección a largo plazo. Según la entidad, el objetivo es consolidar centros de excelencia, impulsar investigación de vanguardia, atraer y retener talento y fortalecer la inserción internacional de la ciencia argentina.
Cada uno de los institutos premiados recibe un subsidio de 38 millones de pesos, que puede destinarse a la adquisición o reparación de equipamiento científico, compra de insumos clave y otorgamiento de becas de formación.
El reconocimiento al Ianigla y su impacto en Mendoza
Entre los centros distinguidos se encuentra el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), con sede en Mendoza. Se trata de una unidad ejecutora del Conicet de doble y triple dependencia, que articula su trabajo con la UNCuyo y el Gobierno de Mendoza.
El Ianigla es un referente nacional e internacional en estudios vinculados con glaciares, recursos hídricos y ambiente de montaña, áreas estratégicas para una provincia atravesada por la cordillera y la escasez hídrica. El subsidio permitirá reforzar líneas de investigación clave y sostener el trabajo de equipos científicos especializados.
Los otros institutos distinguidos en el país
Además del instituto mendocino, fueron premiados otros centros de investigación de distintas provincias y disciplinas. Nueve de los diez distinguidos son unidades ejecutoras del Conicet, muchas de ellas con más de 30 años de trayectoria y una alta masa crítica de investigadores y becarios.
Quienes recibieron las distinciones fueron el Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme, Conicet-Fundación Ibyme), el Instituto de Física La Plata (IFLP, Conicet-UNLP), el Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC, Conicet-UNC, el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente, el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE, Conicet - UBA), el Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH, Conicet-UNSAM), el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, Conicet-UNR) y por último, la Fundación Instituto Leloir (FIL).
La evaluación contempló el impacto científico verificable, la calidad de las publicaciones, la participación en revistas de alto impacto y el liderazgo disciplinar, así como la capacidad de trabajo colaborativo en redes nacionales e internacionales.
El reconocimiento busca, en definitiva, fortalecer al sistema científico argentino en un contexto complejo, apostando a la continuidad, la excelencia y la producción de conocimiento con impacto real en el desarrollo del país.
(Con información del Conicet Mendoza).