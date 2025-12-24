Le bajaron la condena a la científica del Conicet acusada del crimen de Marcelo Amarfil

En su resolución, el tribunal descartó que existiera una relación de pareja entre la acusada y la víctima y también rechazó la hipótesis de alevosía. A su vez, fueron desestimados los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y por la querella, que pretendían sostener la figura de homicidio doblemente agravado.

luciana bustos crimen josé amarfil.jpg Luciana Bustos fue condenada por el crimen de su amigo Marcelo José Amarfil.

El crimen de Marcelo José Amarfil

El asesinato de Marcelo José Amarfil ocurrió en la noche del 16 de enero de 2024. Según la investigación, Bustos pasó a buscar a la víctima por su domicilio, ambos fueron a un bar y, en la madrugada del 17 de enero, se estacionaron en las inmediaciones del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en San Juan, donde habrían mantenido relaciones sexuales.

De acuerdo con el expediente, en ese contexto Bustos le ató las manos al volante, le colocó un antifaz y luego lo degolló y lo apuñaló en al menos seis oportunidades. Si bien al llegar un efectivo policial la acusada afirmó que su amigo se había suicidado, la pesquisa determinó que se trató de un homicidio.

Durante el juicio, la defensa de Bustos sostuvo que actuó en legítima defensa ante un presunto intento de abuso sexual, una versión que fue rechazada por el tribunal.