Una investigadora del Conicet fue condenada a prisión perpetua por asesinar a su amigo

La pena impuesta a la profesora de historia contempla 35 años de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.

Luciana Bustos crimen jose amarfil.jpg

La última declaración de Luciana Bustos

Durante la última audiencia, celebrada el viernes, la acusada contó su versión de los hechos, la que no convenció a los jueces. Ahí aseguró que actuó en defensa propia y sostuvo que Amarfil había intentado abusar sexualmente de ella por lo que se defendió.

Relató que la noche la muerte de Amarfil, salieron a cenar tras dar una vuelta se detuvieron a conversar. “Yo no sabía que había esposas ni un cuchillo en mi auto. No sé de dónde los sacó”. Bustos aseguró que Amarfil la inmovilizó, colocándole esposas y subiéndose sobre ella dentro del vehículo. “Le pedí que se bajara, que me llevara a mi casa, que no entendía la reacción. Estaba muy asustada”.

Dijo que él se dio cuenta que ella no quería tener sexo y le hizo un par de cortes en el cuello con el cuchillo que tenía en sus manos. En ese momento, ella tomó el cuchillo y “me defendí”.