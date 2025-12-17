Inicio Sociedad Conicet
Nueva expedición del CONICET: así es la transmisión del streaming ganador del Martín Fierro de oro

Así se lleva a cabo la investigación del CONICET en el fondo del mar argentino. Sigue leyendo para conocer más detalles

Luciana Biondo Torres
El streaming del CONICET recibió el Martin Fierro de oro.

El CONICET comenzó con una nueva expedición en el fondo del mar Argentino y muchas personas se quedan entusiasmadas con este, ya que fueron los ganadores del Martin Fierro de Oro en los últimos premios. A continuación te contaremos todos los detalles sobre esta investigación.

De qué se trata esta investigación del CONICET

Liderado por la Dra. María Emilia Bravo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, este equipo científico local, en colaboración con científicos internacionales, emprenderá el primer y más completo estudio visualmente guiado de las filtraciones frías de Argentina.

La expedición "Vida en los extremos" partió el 14 de diciembre desde el puerto de Buenos Aires y se extenderá hasta el 10 de enero de 2026.

mar conicet
Grandes descubrimientos sucedieron en esta investigación.

Caracterizarán la biodiversidad, las funciones y los hábitats de los ecosistemas bentónicos de aguas profundas utilizando el ROV SuBastian y sus propios métodos de vanguardia. Buscan comprender cómo las comunidades animales viven e interactúan con las condiciones físicas, geológicas y químicas localizadas, así como con los ecosistemas de aguas profundas circundantes.

También examinarán la cantidad y el tipo de microplásticos en los hábitats quimiosintéticos que encuentren. Los datos recopilados durante esta expedición constituirán una base regional para la gestión de recursos y el monitoreo de los impactos de las actividades industriales y el cambio climático.

Al igual que en la experiencia anterior, la expedición "Vida en los extremos" contará con cobertura en vivo a través de streaming. El público podrá seguir el desarrollo de las investigaciones mediante las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute, que transmitirán las inmersiones del ROV, entrevistas con científicos y explicaciones sobre los procedimientos que se llevan adelante a bordo.

El interés generado por esta nueva expedición se vincula con el reconocimiento obtenido por el CONICET en la edición 2025 de los premios Martín Fierro de Streaming.

Cómo se llevará a cabo

Utilizan buques modernos y potentes como el Falkor (too), equipado con laboratorios, sistemas de posicionamiento y comunicaciones. El corazón de la exploración es el ROV SuBastian, un vehículo operado remotamente (ROV) con cámaras HD, brazos robóticos y luces potentes para captar imágenes y recolectar muestras a miles de metros de profundidad.

buque conicet
Este es el buque con el que se lleva a cabo la investigación.

Se sumergen en cañones submarinos y zonas poco exploradas para estudiar la vida marina y la geología del fondo, a veces descubriendo docenas de especies nuevas.

El barco y sus recursos son de uso gratuito para científicos de todo el mundo, fomentando la colaboración internacional en oceanografía, biología y geología marina. Se combinan estudios de biodiversidad, mapeo del fondo marino, análisis de corrientes, recolección de ADN ambiental y evaluación de la contaminación por microplásticos.

