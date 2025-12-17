Nueva expedición del CONICET: así es la transmisión del streaming ganador del Martín Fierro de oro

mar conicet Grandes descubrimientos sucedieron en esta investigación.

Caracterizarán la biodiversidad, las funciones y los hábitats de los ecosistemas bentónicos de aguas profundas utilizando el ROV SuBastian y sus propios métodos de vanguardia. Buscan comprender cómo las comunidades animales viven e interactúan con las condiciones físicas, geológicas y químicas localizadas, así como con los ecosistemas de aguas profundas circundantes.

También examinarán la cantidad y el tipo de microplásticos en los hábitats quimiosintéticos que encuentren. Los datos recopilados durante esta expedición constituirán una base regional para la gestión de recursos y el monitoreo de los impactos de las actividades industriales y el cambio climático.

Al igual que en la experiencia anterior, la expedición "Vida en los extremos" contará con cobertura en vivo a través de streaming. El público podrá seguir el desarrollo de las investigaciones mediante las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute, que transmitirán las inmersiones del ROV, entrevistas con científicos y explicaciones sobre los procedimientos que se llevan adelante a bordo.

El interés generado por esta nueva expedición se vincula con el reconocimiento obtenido por el CONICET en la edición 2025 de los premios Martín Fierro de Streaming.

Cómo se llevará a cabo

Utilizan buques modernos y potentes como el Falkor (too), equipado con laboratorios, sistemas de posicionamiento y comunicaciones. El corazón de la exploración es el ROV SuBastian, un vehículo operado remotamente (ROV) con cámaras HD, brazos robóticos y luces potentes para captar imágenes y recolectar muestras a miles de metros de profundidad.

buque conicet Este es el buque con el que se lleva a cabo la investigación.

Se sumergen en cañones submarinos y zonas poco exploradas para estudiar la vida marina y la geología del fondo, a veces descubriendo docenas de especies nuevas.

El barco y sus recursos son de uso gratuito para científicos de todo el mundo, fomentando la colaboración internacional en oceanografía, biología y geología marina. Se combinan estudios de biodiversidad, mapeo del fondo marino, análisis de corrientes, recolección de ADN ambiental y evaluación de la contaminación por microplásticos.