El CONICET descubrió otra estrella "culona" en el fondo del mar argentino

La estrella de mar "culona" del CONICET

La estrella de mar, que se cree que pertenece al género Labidiaster annulatus o Odontaster validus, se caracteriza por su estructura robusta y disco central prominente, lo que le da un aspecto inusual. Según los científicos, lo que parece ser un "trasero" es en realidad la zona donde se ubica la boca del animal.

Embed

Investigadores del CONICET Explican el Descubrimiento

"Este hallazgo es un ejemplo más de la rica biodiversidad que se encuentra en el fondo del mar argentino", comentó el Dr. Martín Broitman, investigador del CONICET. "Cada descubrimiento nos permite entender mejor cómo funcionan estos ecosistemas y cómo podemos protegerlos".