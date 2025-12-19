El CONICET descubrió otra estrella "culona" en el fondo del mar argentino

En una nueva expedición al fondo del mar argentino, el CONICET encontró una estrella de mar con una forma peculiar que ha generado gran interés en la comunidad científica. La expedición, realizada en el Atlántico Sur, frente a las costas de Mar del Plata, es parte de un proyecto de investigación sobre la biodiversidad marina en la región.
La estrella de mar "culona" del CONICET
La estrella de mar, que se cree que pertenece al género Labidiaster annulatus o Odontaster validus, se caracteriza por su estructura robusta y disco central prominente, lo que le da un aspecto inusual. Según los científicos, lo que parece ser un "trasero" es en realidad la zona donde se ubica la boca del animal.
Investigadores del CONICET Explican el Descubrimiento
"Este hallazgo es un ejemplo más de la rica biodiversidad que se encuentra en el fondo del mar argentino", comentó el Dr. Martín Broitman, investigador del CONICET. "Cada descubrimiento nos permite entender mejor cómo funcionan estos ecosistemas y cómo podemos protegerlos".
La Importancia de la Investigación Marina
La expedición es parte de un esfuerzo continuo para estudiar y proteger la biodiversidad marina en Argentina. "Es fundamental que sigamos explorando y estudiando los ecosistemas marinos para entender su importancia y tomar medidas para su conservación", agregó Broitman.