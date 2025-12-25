El error silencioso al lavar frutas y verduras que puede causar contaminación sin que lo notes

lavar frutas verduras (1) Los expertos recomiendan seguir una serie de pasos simples pero fundamentales para reducir el riesgo de contaminación cuando lavamos frutas y verduras.

Cómo lavar frutas y verduras correctamente

Los expertos recomiendan seguir una serie de pasos simples pero fundamentales para reducir el riesgo:

Lavarse las manos durante al menos 20 segundos antes y después de manipular frutas y verduras .

y . Retirar zonas dañadas o golpeadas antes de consumir.

Enjuagar los alimentos antes de pelarlos , para evitar que cuchillos trasladen bacterias.

, para evitar que cuchillos trasladen bacterias. Lavar bajo agua corriente potable , sin usar jabón ni productos químicos.

, sin usar jabón ni productos químicos. Frotar suavemente la superficie y usar cepillo limpio en alimentos firmes como melón o pepino.

Secar con papel o paño limpio para reducir bacterias residuales.

Retirar las hojas externas de lechuga o repollo.

Contrario a lo que muchos creen, no se recomienda usar detergente ni desinfectantes, ya que pueden dejar residuos peligrosos.

Almacenamiento también importa

La FDA indica que las verduras y frutas perecederas deben conservarse en la heladera a 40 °F (4 °C) o menos, especialmente las ya cortadas. Un mal almacenamiento puede favorecer la proliferación de bacterias incluso después del lavado.

Heladera Un buen almacenamiento en la heladera es clave para evitar que frutas y verduras se contaminen y se echen a perder.

Adoptar estos hábitos no requiere esfuerzo extra, pero puede marcar una gran diferencia en la prevención de enfermedades alimentarias.