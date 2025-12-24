Guardás mal la fruta en la heladera: el error común que arruina su conservación

El etileno es una hormona vegetal natural que acelera la maduración y el envejecimiento de frutas y verduras sensibles a él (como lechugas y brócoli). Para mantener tus alimentos frescos por más tiempo, es recomendable separar las frutas productoras de etileno de las frutas y verduras sensibles.

El uso del cajón de verduras y frutas

Otro punto clave es el uso correcto del cajón de verduras. Este compartimento está diseñado para mantener un nivel de humedad más alto, ideal para la mayoría de las frutas frescas. Sin embargo, frutas como bananas, cítricos enteros y paltas verdes pueden conservarse mejor fuera de la heladera hasta que maduren.

palta, heladera Las paltas verdes pueden conservarse mejor fuera de la heladera hasta que maduren.

La conservación también depende del envase. Guardar la fruta en bolsas cerradas sin ventilación favorece la acumulación de humedad y la aparición de moho. En cambio, recipientes perforados o bolsas reutilizables transpirables ayudan a prolongar su frescura.

Cómo guardar correctamente la fruta en la heladera

Además, lavar la fruta antes de guardarla suele ser un error. La humedad residual acelera su deterioro. Lo ideal es lavarla justo antes de consumirla. Consejos simples para mejorar la conservación:

Separar frutas que producen etileno (bananas, manzanas y peras).

Usar el cajón de la heladera correctamente.

correctamente. Evitar envases herméticos sin ventilación.

No lavar la fruta antes de guardarla.

Pequeños cambios en la forma de guardar la fruta pueden marcar una gran diferencia: más frescura, mejor sabor y menos desperdicio en casa.