"Ella entró a comprar productos o a contratar el servicio para un evento", se escucha en el barrio. Ahora la mujer está muerta: el lunes a las 16 un incendio afectó una vivienda que funcionaba como depósito de pirotecnia en Godoy Cruz. El siniestro se registró en la calle Jorge Newbery, a metros de la intersección con Mitre, y dejó como saldo a esa víctima fatal y a cinco personas heridas.
La mujer que murió en el incendio del depósito de pirotecnia era una clienta, aseguraron testigos
El incendio ocurrió el lunes en un depósito de pirotecnia en calle Newbery. Hay cinco heridos y se confirmó una víctima fatal tras el siniestro en Godoy Cruz
A tres días de la tragedia, el periodista Matías Pascualetti (Radio Nihuil) volvió al lugar para recabar testimonios de los vecinos. Los más cercanos optaron por el silencio, pero otros revelaron detalles que seguramente serán parte de la investigación policial en lo que representa otra experiencia nefasta vinculada con la pirotecnia y su submundo en Mendoza.
Pirotecnia, incendio y una mujer muerta
La mujer fallecida fue identificada como Ángela Daniela Prado (45), con domicilio en el barrio Parque Sur de Godoy Cruz. Según los testimonios, los vecinos escucharon fuertes explosiones antes de que las llamas se propagaran por toda la estructura. La víctima fatal se encontraba en el interior del inmueble y no logró salir.
El lugar, aparentemente, era regenteado por un tal Natalio, que según diversas versiones habría sido quien vendía la pirotecnia y organizaba eventos. Todo indica que la mujer fue al lugar para contratar el servicio, que está prohibido por la legislación de Mendoza.
Aquí, un video del incendio:
Al desatarse las llamas, los bomberos tuvieron dificultades para ingresar debido al riesgo de estallidos y de hecho dos de ellos resultaron heridos. Los peritos intentan determinar qué provocó la chispa inicial en el sector donde se almacenaba la pirotecnia.
La responsabilidad de controlar la pirotecnia
El control de la pirotecnia es un tema por el que suelen pasarse la pelota la Provincia y los municipios. En el Ministerio de Seguridad aseguran que las comunas tienen el deber de controlar y fiscalizar y que ellos se dedican a destruir lo secuestrado; y en las intendencias aseguran que es difícil interceptar la venta sin el auxilio de la Policía.
Lo contó Rosana Villegas en una nota de Diario UNO: el resultado de esos problemas de coordinación es que cada vez hay más venta de pirotecnia en cualquier esquina, bajo un gazebo o en la playa de estacionamiento de un supermercado. Las ofertas cruzan de una red social a otra, y los compradores acuden a proveerse sin problemas o compran online con el respaldo de que les lleven su pedido a domicilio.