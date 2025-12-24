La mujer que murió en el incendio del depósito de pirotecnia era una clienta, aseguraron testigos

El lugar, aparentemente, era regenteado por un tal Natalio, que según diversas versiones habría sido quien vendía la pirotecnia y organizaba eventos. Todo indica que la mujer fue al lugar para contratar el servicio, que está prohibido por la legislación de Mendoza.

Aquí, un video del incendio:

Embed - Incendio en casa de pirotecnia en Godoy Cruz

Al desatarse las llamas, los bomberos tuvieron dificultades para ingresar debido al riesgo de estallidos y de hecho dos de ellos resultaron heridos. Los peritos intentan determinar qué provocó la chispa inicial en el sector donde se almacenaba la pirotecnia.

La responsabilidad de controlar la pirotecnia

El control de la pirotecnia es un tema por el que suelen pasarse la pelota la Provincia y los municipios. En el Ministerio de Seguridad aseguran que las comunas tienen el deber de controlar y fiscalizar y que ellos se dedican a destruir lo secuestrado; y en las intendencias aseguran que es difícil interceptar la venta sin el auxilio de la Policía.

incendio en negocio de pirotecnia en godoy cruz Los lugares donde se acopia pirotecnia son un peligro para todo el barrio. Foto: Cristian Morón

Lo contó Rosana Villegas en una nota de Diario UNO: el resultado de esos problemas de coordinación es que cada vez hay más venta de pirotecnia en cualquier esquina, bajo un gazebo o en la playa de estacionamiento de un supermercado. Las ofertas cruzan de una red social a otra, y los compradores acuden a proveerse sin problemas o compran online con el respaldo de que les lleven su pedido a domicilio.