Tiago, un niño con autismo, contó cómo padece la pirotecnia durante las fiestas de fin de año

"El timbre que escuchamos es muy fuerte"

Thiago 2 Tiago manifestó que debe usar auriculares que anulan el sonido durante las explosiones de pirotecnia en Nochebuena y Año Nuevo.

Tiago asegura que 6 de sus 9 años ha sufrido muchos dolores de cabeza y molestias durante Navidad y Año Nuevo por las explosiones de cohetes y petardos.

Me duele la cabeza y mis oídos no me dejan pensar porque hacen un tipo de timbre muy fuerte Me duele la cabeza y mis oídos no me dejan pensar porque hacen un tipo de timbre muy fuerte

Además, contó que la mamá hace que tanto él como su hermana se encierren en la habitación durante los minutos en los que la gente arroja pirotecnia, con los auriculares de anulación de ruido colocados. "Estamos ahí a veces 40 minutos, o a veces más, hasta que se calman los ruidos y podemos ir a ver qué nos trajo Papá Noel", relató Tiago.

Para concluir, dijo sin enojo "Que las personas que hacen esto sepan que nosotros vamos a sufrir cuando ellos usen pirotecnia".

Un pedido de concientización sobre la pirotecnia

pirotecnia autismo (De izquierda a derecha) Beatriz Burgos, de la Asociación Perros Mendocinos, Elisa Espina, de la organización "Marea Azul", Tiago y la periodista Marcela Navarro.

Elisa Espína, una mamá que integra "Marea Azul", una asociación de personas con autismo y sus familiares, manifestó que una vez que la ley contra el uso y la comercialización de pirotecnia entró en vigencia (hace ya 5 años) piden constantemente a los municipios que controlen la venta y el uso de estos elementos.

"Sin embargo, la sociedad es muy individualista, no hemos logrado que terminen de tomar conciencia de lo mucho que afecta a nuestros hijos esta costumbre". También destacó que tanto ella como su familia tienen derecho a celebrar durante fin de año como todos los demás. En cambio, tienen que encerrarse hasta que las explosiones se terminan.

En el mismo sentido opinó Beatriz Burgos de la asociación Perros Mendocinos, quien sostuvo que es necesario que las leyes se cumplan. "Ya hemos apelado a la empatía de la gente y no hemos logrado buenos resultados. Les pedimos a los legisladores que hagan algo para que se cumplan las leyes".