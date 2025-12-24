Cómo proteger a tus mascotas del uso de pirotecnia en Navidad

La Navidad es una fecha de celebración para muchas familias, pero también se convierte en una de las noches más angustiantes del año para mascotas en general. La pirotecnia genera ruidos intensos e impredecibles que pueden provocar miedo, estrés, accidentes e incluso problemas de salud en ellos.
Por eso, se recomienda y es muy necesario tomar medidas preventivas antes de la Nochebuena para cuidar a nuestros compañeros.
Por qué la pirotecnia afecta tanto a perros y gatos
El oído de las mascotas es mucho más sensible que el de los humanos. Los estallidos de fuegos artificiales se perciben como amenazas, ya que no pueden identificar su origen ni anticipar cuándo ocurrirán. Esto activa una respuesta de alerta que puede manifestarse con temblores, jadeo, intentos de escape, ladridos excesivos o conductas destructivas.
En casos extremos, el pánico puede provocar que los animales huyan del hogar, se lastimen o sufran taquicardia. Pues ellos no saben lo que está ocurriendo. No tienen la suerte del humano de saber que es algo que puede hacer mucho ruido.
Cómo proteger a tus mascotas en Navidad
Proteger a las mascotas de la pirotecnia en Navidad no solo mejora su bienestar, sino que también evita situaciones de riesgo. Estos son algunos consejos útiles:
Primero que nada, prepárale un refugio seguro. Acondiciona un espacio tranquilo dentro de la casa, lejos de ventanas y puertas. Puede ser una habitación con luz tenue, mantas y objetos conocidos que transmitan seguridad.
También cerré puertas y ventanas, prendé la televisión o pone música suave que ayude a amortiguar los sonidos de la pirotecnia.
Además, la presencia del dueño es clave. Hablarles con calma y mantener una actitud relajada puede ayudar a disminuir su ansiedad.
Evita regañar a la mascota por su comportamiento o exagerar las caricias, refuerza el miedo. Lo ideal es acompañar con naturalidad.
Por último, algo muy importante es ponerle un collar con chapa identificatoria o verificar que el microchip esté al día es fundamental ante la posibilidad que el animal se escape durante los festejos.
Existen también productos naturales, feromonas sintéticas y chalecos de contención que pueden ayudar a disminuir el estrés, siempre bajo orientación veterinaria. Además, entrenar a las mascotas con sonidos graduales semanas antes de las fiestas puede mejorar su tolerancia al ruido.