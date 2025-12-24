Cómo proteger a tus mascotas del uso de pirotecnia en Navidad

En casos extremos, el pánico puede provocar que los animales huyan del hogar, se lastimen o sufran taquicardia. Pues ellos no saben lo que está ocurriendo. No tienen la suerte del humano de saber que es algo que puede hacer mucho ruido.

Cómo proteger a tus mascotas en Navidad

Proteger a las mascotas de la pirotecnia en Navidad no solo mejora su bienestar, sino que también evita situaciones de riesgo. Estos son algunos consejos útiles:

Primero que nada, prepárale un refugio seguro. Acondiciona un espacio tranquilo dentro de la casa, lejos de ventanas y puertas. Puede ser una habitación con luz tenue, mantas y objetos conocidos que transmitan seguridad.

perro asustado (1) Los perros experimentan niveles intensos de ansiedad ante los fuegos artificiales debido a su agudo sentido auditivo.

También cerré puertas y ventanas, prendé la televisión o pone música suave que ayude a amortiguar los sonidos de la pirotecnia.

Además, la presencia del dueño es clave. Hablarles con calma y mantener una actitud relajada puede ayudar a disminuir su ansiedad.

Evita regañar a la mascota por su comportamiento o exagerar las caricias, refuerza el miedo. Lo ideal es acompañar con naturalidad.

Por último, algo muy importante es ponerle un collar con chapa identificatoria o verificar que el microchip esté al día es fundamental ante la posibilidad que el animal se escape durante los festejos.

Existen también productos naturales, feromonas sintéticas y chalecos de contención que pueden ayudar a disminuir el estrés, siempre bajo orientación veterinaria. Además, entrenar a las mascotas con sonidos graduales semanas antes de las fiestas puede mejorar su tolerancia al ruido.