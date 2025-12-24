Sebastián Halpern habló sobre la salud de Juan Cruz Yacopini: "necesitamos que empiece a respirar por sí solo"

El hombre que supo correr en Dakar y Rally, Sebastián Halpern, se acercó a hablar con Matías Pascualetti en vivo, en el programa No tenés cara de Radio Nihuil. En el móvil, quien es amigo de la familia Yacopini destacó la gran cantidad de mendocinos que se acercaron para pedir por la salud de Juan Cruz Yacopini.

"Es un momento difícil, hay que seguir rezando para que Juan pueda pasar este momento. Es un pendejo fuerte con mucha cabeza, la familia es fuerte, pero hay que seguir rezando para que salga de esta. Después empezar la segunda etapa, que también va a ser difícil, pero necesitamos que empiece a respirar por sí solo y salga de peligro" declaró Sebastián "Colorado" Halpern sobre Juan Cruz Yacopini.

oración juan cruz yacopini

Sebastián Halpern destacó el pedido del respeto y reserva de la familia Yacopini por el estado de Juan Cruz: "Hablamos todos los días con Alejandro. Es un momento difícil y hay mucha reserva, hay que respetar a la familia. Estamos todos sorprendidos con todo esto que ha pasado, mañana iba al Dakar, se estaba cuidando un montón. Esto ha sido una desgracia total, nadie lo esperaba y es un golpe muy duro para todos".

En conversación con Ricardo Montacuto y Rosana Villegas, de No tenés cara de Radio Nihuil, Sebastián Halpern destacó la importancia del entrenamiento de Juan Cruz Yacopini: "Los entrenamientos del Dakar salvaron a Juan Cruz: Cualquier mortal que le pasa lo que le pasó a Juan Cruz, se muere en el Carrizal. Él ha aguantado porque tenía unos pulmones de acero, porque estaba físicamente muy fuerte, y por eso ha aguantado, por eso aguanta. Pero cualquier persona que no tenga el 10% del entrenamiento de Juan Cruz, hoy no la cuenta".

Para finalizar, Sebastián Halpern se mostró optimista, valoró el acompañamiento de la gente y pidió que más personas se sumen a las cadenas de oración por la salud de Juan Cruz Yacopini: "Esto es como el Dakar, etapa por etapa, es día a día, y la fortaleza mental que tiene Juan Cruz, más el apoyo de su familia y de sus amigos, es todo un combo para que esto salga adelante. Es muy importante el entrenamiento que tiene, no solo físico, sino mental para el Dakar, más el campeonato del mundo que lo sacó campeón, todo eso hace que hoy, casi una semana después del accidente, sigamos en carrera".

Sebastian Halpern.jpg

Qué le pasó a Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini atraviesa horas claves en la pelea por su vida luego de que sufriera un grave accidente en el dique El Carrizal el pasado viernes por la tarde. El joven piloto de 25 años sufrió graves lesiones y se encuentra internado en terapia intensiva de la Clínica de Cuyo.

Yacopini tuvo un fuerte accidente en el que, al tirarse desde una lancha al espejo de agua de El Carrizal, impactó su cabeza en un espacio de poca profundidad. Quienes lo acompañaban lo acercaron hasta el Hospital Perrupato, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio. Luego, fue derivado a la clínica en el centro mendocino.

Su estado de salud actualmente es delicado y el diagnóstico indica lesiones en sus vértebras cervicales y en la médula espinal. Lo alentador en el panorama es que, al bajarle la sedación, Juan Cruz Yacopini responde con lucidez al entorno; además, logra respirar naturalmente al quitársele la asistencia respiratoria. Sin embargo, el shock medular es lo que sigue de cerca el médico dada la gran inflamación que sufrió en la zona. De su evolución, dependerán los pasos a seguir en su tratamiento.