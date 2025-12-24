Familiares y amigos de Juan Cruz Yacopini se unieron en cadena de oración para pedir por su salud

Cadena de oración por Juan Cruz Yacopini

Familiares y amigos difundieron este martes un mensaje para convocar a los mendocinos y mendocinas a rezar por la salud de Juan Cruz Yacopini. La cita fue a las 10 de la mañana de este miércoles 24 de diciembre en la explanada de la iglesia de los Jesuitas (Av. Colón), ubicada en las inmediaciones de la Clínica de Cuyo.

Para quienes no pudieran asistir, la convocatoria también fue extensiva a aquellos que quisieran sumarse a la cadena de oración por el estado de salud del joven piloto desde cualquier punto de Mendoza. La plegaria buscó unir fuerzas para pedir la pronta recuperación de Juan Cruz Yacopini.

oración juan cruz yacopini Familiares, amigos y allegados en la cadena de oración por Juan Cruz Yacopini.

"Unamos nuestros corazones y recemos un rosario enviando fuerza, fe y amor, todos tirando para el mismo lado para Juan Cruz Yacopini", expresó el mensaje difundido. Varias personas se acercaron a la iglesia de Jesuitas para rezar por la salud del piloto. En las calles Av. Colón y San Martín, familiares, amigos y allegados elevaron su plegaria en conjunto con la intención de pedir por la pronta mejoría del destacado conductor mendocino.

oración juan cruz yacopini (2) Mucha conmoción por el estado de salud de Juan Cruz Yacopini, internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo.

"Fue algo muy inesperado, estaba en un momento de relax previo a su carrera más importante del año (Dakar) entonces su familia está muy golpeada. Nadie lo esperaba. Hoy deberíamos estar por festejar Navidad y mañana deseándole suerte en su carrera. Y hoy estamos rezando para que salga de esta y pueda continuar", declaró consternado el ex piloto y empresario, Sebastián Halpern.

Embed - Sebastián Halpern en la cadena de oración por la salud de Juan Cruz Yacopini

Las próximas horas serán cruciales para conocer la evolución del joven piloto a casi una semana del terrible accidente.