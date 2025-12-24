Familiares y amigos de Juan Cruz Yacopini se unieron en cadena de oración para pedir por su salud
El piloto Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal y su estado de salud es crítico en terapia intensiva de la Clínica de Cuyo
Por UNO
Juan Cruz Yacopini atraviesa horas claves en la pelea por su vida luego de que sufriera un grave accidente en el dique El Carrizal el pasado viernes por la tarde. El joven piloto de 25 años sufrió graves lesiones y se encuentra internado en terapia intensiva de la Clínica de Cuyo.
Yacopini tuvo un fuerte accidente en el que, al tirarse desde una lancha al espejo de agua de El Carrizal, impactó su cabeza en un espacio de poca profundidad. Quienes lo acompañaban lo acercaron hasta el Hospital Perrupato, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio. Luego, fue derivado a la clínica en el centro mendocino.
Su estado de salud actualmente es delicado y el diagnóstico indica lesiones en sus vértebras cervicales y en la médula espinal. Lo alentador en el panorama es que, al bajarle la sedación, Juan Cruz Yacopini responde con lucidez al entorno; además logra respirar naturalmente al quitársele la asistencia respiratoria. Sin embargo, el shock medular es lo que sigue de cerca el cuerpo médico dada la gran inflamación que sufrió en la zona. De su evolución, dependerán los pasos a seguir en su tratamiento.
Cadena de oración por Juan Cruz Yacopini
Familiares y amigos difundieron este martes un mensaje para convocar a los mendocinos y mendocinas a rezar por la salud de Juan Cruz Yacopini. La cita fue a las 10 de la mañana de este miércoles 24 de diciembre en la explanada de la iglesia de los Jesuitas (Av. Colón), ubicada en las inmediaciones de la Clínica de Cuyo.
Para quienes no pudieran asistir, la convocatoria también fue extensiva a aquellos que quisieran sumarse a la cadena de oración por el estado de salud del joven piloto desde cualquier punto de Mendoza. La plegaria buscó unir fuerzas para pedir la pronta recuperación de Juan Cruz Yacopini.
"Unamos nuestros corazones y recemos un rosario enviando fuerza, fe y amor, todos tirando para el mismo lado para Juan Cruz Yacopini", expresó el mensaje difundido. Varias personas se acercaron a la iglesia de Jesuitas para rezar por la salud del piloto. En las calles Av. Colón y San Martín, familiares, amigos y allegados elevaron su plegaria en conjunto con la intención de pedir por la pronta mejoría del destacado conductor mendocino.
"Fue algo muy inesperado, estaba en un momento de relax previo a su carrera más importante del año (Dakar) entonces su familia está muy golpeada. Nadie lo esperaba. Hoy deberíamos estar por festejar Navidad y mañana deseándole suerte en su carrera. Y hoy estamos rezando para que salga de esta y pueda continuar", declaró consternado el ex piloto y empresario, Sebastián Halpern.
Embed - Sebastián Halpern en la cadena de oración por la salud de Juan Cruz Yacopini
Las próximas horas serán cruciales para conocer la evolución del joven piloto a casi una semana del terrible accidente.