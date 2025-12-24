Cómo preparar un aromatizante casero para que tu hogar se llene de perfume navideño

aromatizador de navidad Crea tu propio perfume de Navidad, utilizando los ingredientes que más te gusten.

Perfume navideño casero

Dos tazas de agua.

Dos ramas de canela.

Cáscaras de naranja.

Una cucharadita de clavos de olor.

Una estrella de anís.

Una cucharadita de extracto de vainilla.

Un frasco con atomizador o un frasco de vidrio con tapa.

Para preparar un aromatizador inspirado en la Navidad tienes que colocar el agua en una olla pequeña y añadir la canela, las cáscaras de naranja, los clavos de olor y el anís. Calienta a fuego medio hasta que empiece a hervir suavemente.

Deja hervir a fuego lento durante 20 a 30 minutos. El aroma comenzará a llenar la cocina. Apaga el fuego y deja reposar la preparación hasta que esté completamente fría. Después, tienes que colar el líquido para retirar las especias y cáscaras.

aroma a navidad Con estos ingredientes tu hogar tendrá un aroma fresco y delicioso.

Agrega la vainilla si decides usarla y mezcla bien. Vierte el perfume en un frasco con atomizador. Puedes usar el perfume para rociar el ambiente, las cortinas, el sillón, los almohadones y otros textiles del hogar.

Otra alternativa es colocar la preparación en un frasco de vidrio con unas varillas difusoras o palitos de ratán. Estos elementos absorben y liberan el perfume por capilaridad, aromatizando el ambiente de forma continua y natural, así que puedes dejar el ambientador cerca de la mesa de Navidad.