Cómo preparar un aromatizante casero para que tu hogar se llene de perfume navideño

¿Qué es eso de oler a Navidad exactamente? Para algunos el aroma navideño se desprende de las galletas horneadas, el pan dulce o el budín con chispas de chocolate. Aunque hay algo del pino, la mezcla de canela, naranja y clavo de olor que te regresa directo al diciembre de tu infancia, cuando todo parecía mágico.
Esos aromas son tan importantes como los adornos para crear el ambiente de la temporada. Lo mejor es que puedes hacerlos en casa con ingredientes que probablemente ya tienes en la cocina del hogar.
Perfume navideño casero
- Dos tazas de agua.
- Dos ramas de canela.
- Cáscaras de naranja.
- Una cucharadita de clavos de olor.
- Una estrella de anís.
- Una cucharadita de extracto de vainilla.
- Un frasco con atomizador o un frasco de vidrio con tapa.
Para preparar un aromatizador inspirado en la Navidad tienes que colocar el agua en una olla pequeña y añadir la canela, las cáscaras de naranja, los clavos de olor y el anís. Calienta a fuego medio hasta que empiece a hervir suavemente.
Deja hervir a fuego lento durante 20 a 30 minutos. El aroma comenzará a llenar la cocina. Apaga el fuego y deja reposar la preparación hasta que esté completamente fría. Después, tienes que colar el líquido para retirar las especias y cáscaras.
Agrega la vainilla si decides usarla y mezcla bien. Vierte el perfume en un frasco con atomizador. Puedes usar el perfume para rociar el ambiente, las cortinas, el sillón, los almohadones y otros textiles del hogar.
Otra alternativa es colocar la preparación en un frasco de vidrio con unas varillas difusoras o palitos de ratán. Estos elementos absorben y liberan el perfume por capilaridad, aromatizando el ambiente de forma continua y natural, así que puedes dejar el ambientador cerca de la mesa de Navidad.