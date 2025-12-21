Colapinto reveló qué hará cuando logre su primer podio que emociona a los hinchas de Boca

El piloto argentino regresó al país mientras se prepara para encarar la próxima temporada de la Fórmula 1 que lo tendrá como piloto titular en Alpine por primera vez ya que tanto en Williams como en la escudería francesa inició el año como suplente.

En un evento de uno de sus sponsors, Colapinto volvió a vincular sus dos más grandes pasiones: Boca y la F1. Y agregó: "Mi familia era muy bostera y, a raíz de eso, me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan".

"De chiquito iba a todos los partidos, pero ahora estoy complicado porque estoy en Europa y no ir a la cancha es lo que más me duele", explicó el piloto.

Además se mostró sorprendido por el apoyo que recibe en los diferentes circuitos: "Siempre hay un par con la remera de Boca y banderas. No solamente hay de Argentina, también aparecen de Boca".

Las vacaciones de Franco Colapinto

Franco Colapinto está en plena vacaciones que se extenderán durante tres semanas de diciembre y enero; y en las redes sociales se mostró jugando al pádel con un deportista que le dio mucho a Boca Juniors: Carlos Tévez.

Franco Colapinto - Carlos Tevez Franco Colapinto se juntó con Carlos Tévez para jugar al pádel.

Luego deberá viajar a la sede de Alpine en Enstone, Inglaterra, para volver a los simuladores mientras que también tendrá que ser parte de las sesiones de contenido, fotos y audiovisual.

El 23 de enero viajará a Barcelona para realizar la presentación del A526 y luego comenzarán las pruebas privadas desde el 26 al 30 para después hacer las pruebas públicas entre el 11 y el 13 y del 18 al 20 de febrero.

La Fórmula 1 comenzará el 6 de marzo en Melbourne Park con el Gran Premio de Australia.