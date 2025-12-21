Colapinto reveló qué hará cuando logre su primer podio que emociona a los hinchas de Boca

El año deportivo de Franco Colapinto fue más malo que regular porque nunca logró hacerse fuerte con el monoplaza de Alpine, es así que finalizó la temporada como el segundo peor piloto de la Fórmula 1 según el ranking de The Race.
El año deportivo de Franco Colapinto fue más malo que regular porque nunca logró hacerse fuerte con el monoplaza de Alpine, es así que finalizó la temporada como el segundo peor piloto de la Fórmula 1 según el ranking de The Race.
Sin embargo la escudería francesa está trabajando en el coche para el 2026 y las expectativas son altas porque entienden que el cambio de motor permitirá que Colapinto y Gasly sean más rápidos; es por eso que el piloto argentino sueña con llegar a su primer podio en la Máxima.
Colapinto no deja pasar la oportunidad de expresar su amor y fanatismo por Boca Juniors y en las últimas horas contó qué piensa hacer cuando logre subir al podio de la F1: "Cuando haga mi primer podio, cuando suba voy a decir 'Boooca, Boooca'".
El piloto argentino regresó al país mientras se prepara para encarar la próxima temporada de la Fórmula 1 que lo tendrá como piloto titular en Alpine por primera vez ya que tanto en Williams como en la escudería francesa inició el año como suplente.
En un evento de uno de sus sponsors, Colapinto volvió a vincular sus dos más grandes pasiones: Boca y la F1. Y agregó: "Mi familia era muy bostera y, a raíz de eso, me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan".
"De chiquito iba a todos los partidos, pero ahora estoy complicado porque estoy en Europa y no ir a la cancha es lo que más me duele", explicó el piloto.
Además se mostró sorprendido por el apoyo que recibe en los diferentes circuitos: "Siempre hay un par con la remera de Boca y banderas. No solamente hay de Argentina, también aparecen de Boca".
Franco Colapinto está en plena vacaciones que se extenderán durante tres semanas de diciembre y enero; y en las redes sociales se mostró jugando al pádel con un deportista que le dio mucho a Boca Juniors: Carlos Tévez.
Luego deberá viajar a la sede de Alpine en Enstone, Inglaterra, para volver a los simuladores mientras que también tendrá que ser parte de las sesiones de contenido, fotos y audiovisual.
El 23 de enero viajará a Barcelona para realizar la presentación del A526 y luego comenzarán las pruebas privadas desde el 26 al 30 para después hacer las pruebas públicas entre el 11 y el 13 y del 18 al 20 de febrero.
La Fórmula 1 comenzará el 6 de marzo en Melbourne Park con el Gran Premio de Australia.