Barbarita Vila y una noche diferente: fue la voz del estadio de Independiente Rivadavia frente a Barracas

En la previa del encuentro, al que llegó con la camiseta alternativa de Independiente Rivadavia con su nombre y el número 8 en la espalda, habló con Ovación y expresó sus nervios y la emoción por una experiencia diferente.

La palabra de Barbarita Vila en el Bautista Gargantini

- Dejás un ratito la labor solidaria de la Fundación Grupo América y del club, para ser la voz del estadio. ¿Cómo estás viviendo la previa de este partido en un rol especial?

- Así es, hoy me toca estar en otro rol, ser la voz del estadio. Esta voz no es, digamos, de locutora, pero voy a poner lo mejor de mí. Estoy un poco nerviosa porque nunca lo he hecho, es algo nuevo, pero nada, muy entusiasmada.

Barbarita vila 2 La directora de la Fundación Grupo América cambió de funciones por un día. Foto: Nicolás Ríos/UNO

- ¿Ya has ido repasando formaciones, cambios..?

- No, nada, todavía no me pasan nada, así que voy en blanco, pero bueno, vamos a ponerle onda.

- Y en cuanto a los futbolístico, la Lepra viene bien, vuelve a jugar en el Gargantini, ¿cómo se vive esta vuelta, este reencuentro con el público? Más allá que la última vez fue en el Malvinas, no termina siendo lo mismo.

Barbarita Vila 4 Barby en la cabina del estadio. Foto: Nicolás Ríos/UNO

- No, no es lo mismo, obviamente que jugar acá en casa tiene otro saborcito y estamos todos esperando toda la semana el partido para jugar de local principalmente. Nos gusta estar acá, la gente siempre acompaña, siempre alienta. Venimos muy bien, por suerte, y bueno, esperamos que siga todo así.

- En lo personal, para venir a la cancha, ¿alguna cábala, siempre hay una camiseta, alguna gorra, algo?

- No, no soy muy cabulera, la verdad es que confío en que el equipo tiene muchas ganas y que hacen todo para ganar. Ahora tengo mi camiseta, así que la voy a tener.

Embed - Barbarita Vila fue la voz del estadio en el Gargantini

- Independiente usó la camiseta blanca y ganó, así que viene bien esa indumentaria.

- Esperemos, y si nos va bien hoy, tendré que ser la voz del partido.

- Ahora la última, se viene el sorteo de la Copa Libertadores. ¿El pasaporte ya está al día? ¿Estás haciendo las valijas para acompañar al club?

- Siempre, siempre pasaporte al día para acompañar al club, a la familia. Y nada, bueno, ojalá que hoy podamos ganar.