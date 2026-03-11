Independiente Rivadavia perdió ante Barracas Central en el Bautista Gargantini

Embed - EL GUAPO DIO EL GOLPE Y BAJÓ AL LÍDER EN MENDOZA | Ind. Rivadavia 1-2 Barracas Central | RESUMEN

El dominio de la Lepra no bastó para ponerse en ventaja en el marcador y, a los 34 minutos, llegó el primer gol de la noche pero con la fortuna para Barracas Central. Un tiro libre dejó la pelota sin dueño en el área para que Morales llegara con lo justo para empujarla y vencer la valla de Bolcato.

lepra barracas Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Diez minutos después, el equipo de Rubén Darío Insúa volvió a dar un golpe letal en una jugada de contra. Independiente Rivadavia quedó mal parado en el fondo y Jhonatan Candia aprovechó el mano a mano con Bolcato para marcar el segundo gol del Guapo.

El complemento arrancó con cambios para el equipo de Alfredo Berti y, de inmediato, el aire fresco se vio reflejado en cancha. El DT Azul desarmó la línea de cinco defensores y puso en cancha Atencio. El Chino le dio dinámica a la ofensiva y, transcurridos cinco minutos, llegó la primera chance para la Lepra. El 19 envió un centro a la izquierda y Elordi quedó con un mano a mano que finalmente ganó Miño, el arquero visitante.

independiente barracas Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Florentín aportó a la búsqueda del arco rival y sacó un remate de media distancia que obligó nuevamente a Miño a impedir el descuento.

Los minutos corrieron con velocidad e Independiente Rivadavia comenzó a desesperar en su anhelo por el empate. Berti agotó variantes y puso un equipo sumamente ofensivo con la proyección de laterales renovados (Gómez y Bonifacio), con el buen pie de Sequeira, y el doble nueve con Arce- Sartori. Promediando el complemento, la Lepra puso las cartas fuertes sobre la mesa para buscar el resultado de local.

barracas lepra Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Barracas Central se dedicó a defender únicamente la ventaja y apeló a la fortaleza del arquero Miño para poder quedarse con el marcador a su favor. Sin embargo, el estandarte del Guapo debió ser reemplazado por lesión y en la línea final entró Espínola, el ex guardametas de Godoy Cruz, en lugar de Miño.

De tanto buscarlo, Independiente Rivadavia logró descontar a los 40 minutos con un cabezazo de Florentín que significó desahogo del pueblo Azul que palpitaba con intensidad el final del encuentro.

Pese a que la Lepra lo buscó por todo el frente de ataque, el tiempo no alcanzó para más e Independiente Rivadavia cayó por segunda vez en condición de local en el Torneo Apertura. El próximo compromiso será ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque.