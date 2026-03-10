Netflix conquista con una serie de 8 capítulos: está basada en una novela

Los amantes de las series cortas están fascinados con este relato, y es que no solamente tiene 8 capítulos, sino que además es una historia cerrada, no deja ningún cabo suelto. En Netflix estos relatos fueron tendencia durante al menos, los últimos 5 años, pero en el 2026 parece que todo va a cambiar y el fanatismo irá por aquellos relatos que sean muchos más extensos.

Netflix sumó esta oferta a su catálogo de series y películas en diciembre del 2021, y desde entonces es considerada como un ícono de los relatos policiales en la plataforma.

Embed - Quédate Cerca | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Netflix: de qué trata la serie, Quédate cerca

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie basada en una reconocida novela, Quédate cerca centra su historia en: "Cuando Carlton Flynn desaparece la misma noche que Stewart Green, pero 17 años después, se desencadena una serie de eventos en la vida de las personas vinculadas a ambos".

Entre las ofertas basadas en obras literarias, la serie es una de las principales recomendaciones de Netflix.

quedate cerca 2

Reparto de la serie de Netflix, Quédate cerca

Cush Jumbo

James Nesbitt

Richard Armitage

Sarah Parish

Eddie Izzard

Jo Joyner

Daniel Francis

Youssef Kerkour

Bethany Antonia

Dónde ver la serie Quédate cerca, según la zona geográfica