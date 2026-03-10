Netflix conquista con una serie de 8 capítulos: está basada en una novela

Netflix continúa trabajando a pleno sobre su catálogo de series y películas, para agrandar aún más la cantidad de opciones que tiene. Una serie se ha convertido entre las favoritas de los suscriptores, y lo ha hecho de la mano de una historia policial que no tiene desperdicio, basado en una reconocidísima novela y que apenas tiene un total de 8 capítulos: Quédate cerca.
La plataforma demuestra que las producciones británicas son de las mejores ofertas policiales que nos podemos encontrar en Netflix, y es que sus series y películas son de las más reproducidas. Esta serie no es nueva entre las ofertas del catálogo, pero tiene tal cantidad de reproducciones que ha logrado mantenerse muy vigente.
Estamos al frente de una miniserie con todas sus letras, y está basada en la novela de Harlan Coben, siendo considerada por los suscriptores como una de las historias más adictivas de Netflix. Fiel al estilo de la redactora, la serie entrelaza tres vidas aparentemente distintas que no tienen nada en común hasta que una nueva desaparición. Imperdible para los amantes de las ofertas basadas en obras literarias.
Los amantes de las series cortas están fascinados con este relato, y es que no solamente tiene 8 capítulos, sino que además es una historia cerrada, no deja ningún cabo suelto. En Netflix estos relatos fueron tendencia durante al menos, los últimos 5 años, pero en el 2026 parece que todo va a cambiar y el fanatismo irá por aquellos relatos que sean muchos más extensos.
Netflix sumó esta oferta a su catálogo de series y películas en diciembre del 2021, y desde entonces es considerada como un ícono de los relatos policiales en la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie, Quédate cerca
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie basada en una reconocida novela, Quédate cerca centra su historia en: "Cuando Carlton Flynn desaparece la misma noche que Stewart Green, pero 17 años después, se desencadena una serie de eventos en la vida de las personas vinculadas a ambos".
Reparto de la serie de Netflix, Quédate cerca
- Cush Jumbo
- James Nesbitt
- Richard Armitage
- Sarah Parish
- Eddie Izzard
- Jo Joyner
- Daniel Francis
- Youssef Kerkour
- Bethany Antonia
Dónde ver la serie Quédate cerca, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Quédate cerca se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Stay Close se puede ver en Netflix.
- España: Quédate cerca se puede ver en Netflix.