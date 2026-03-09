Netflix ha creado un catálogo de series y películas desbordado de opciones para disfrutar durante toda la semana. Si eres de aquellos amantes de las series policiales, esta oferta es ideal para tí, y es que con tan solo 7 capítulos, ha logrado convertirse en uno de los íconos de la plataforma: Perros de Berlín.
Netflix: es alemana, tiene 7 capítulos y es una joya policial
La serie de Netflix está envuelta en un caso polémico de asesinato, ligada directamente con el fútbol
Las ofertas dramáticas y policiales son los dos géneros que más funcionan dentro de Netflix, y las producciones alemanas son especialistas en los segundos. Esta serie es tan buena, que inclusive ha superado los 8 años disponibles en la plataforma y sigue funcionando como una de las mejores del género.
La serie tiene un ritmo de acción mucho más explosivo y cinematográfico, y esto se debe a que el diretor de la oferta de Netflix, es un reconocido alemán con mucho recorrido en el cine. Tan solo 7 capítulos le bastaron para convertirse en un verdadero éxito dentro de la plataforma, manteniendose vigente a pesar de haber pasado 8 años.
Esta serie fue un éxito masivo de audiencia en Netflix, principalmente entre suscriptores de Europa y Latinoamérica, pero la crítica alemana fue bastante dura. Aún así, a pesar de los grandes números que inclusive hoy siguen creciendo, desde la plataforma decidieron cancelar la continuidad de la historia.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2018 dentro de Netflix, y desde entonces ha pasado a ser una de las historias alemanas más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Perros de Berlín
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de solo 10 capítulos, Perros de Berlín centra su historia en: "Dos policías investigan el asesinato de una estrella de fútbol turco-alemana, pero las turbias conexiones de uno de ellos envuelven el caso en controversia".
La serie generó tal fanatismo en los suscriptores, que a más de 7 años de su estreno en Netflix, es la oferta alemana más elegida en la actualidad.
Reparto de la serie de Netflix, Perros de Berlín
- Felix Kramer
- Fahri Yardim
- Anna Maria Mühe
- Katharina Schüttler
- Alina Stiegler
- Urs Rechn
- Sinan Farhangmehr
- Kais Setti
- Mohamed Issa
- Hauke Diekamp
Dónde ver la serie Perros de Berlín, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Perros de Berlín se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Dogs Of Berlin se puede ver en Netflix.
- España: Perros de Berlín se puede ver en Netflix.