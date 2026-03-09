Netflix: es alemana, tiene 7 capítulos y es una joya policial

Esta serie fue un éxito masivo de audiencia en Netflix, principalmente entre suscriptores de Europa y Latinoamérica, pero la crítica alemana fue bastante dura. Aún así, a pesar de los grandes números que inclusive hoy siguen creciendo, desde la plataforma decidieron cancelar la continuidad de la historia.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2018 dentro de Netflix, y desde entonces ha pasado a ser una de las historias alemanas más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Perros de Berlín

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de solo 10 capítulos, Perros de Berlín centra su historia en: "Dos policías investigan el asesinato de una estrella de fútbol turco-alemana, pero las turbias conexiones de uno de ellos envuelven el caso en controversia".

La serie generó tal fanatismo en los suscriptores, que a más de 7 años de su estreno en Netflix, es la oferta alemana más elegida en la actualidad.

perros de berlin 2

Reparto de la serie de Netflix, Perros de Berlín

Felix Kramer

Fahri Yardim

Anna Maria Mühe

Katharina Schüttler

Alina Stiegler

Urs Rechn

Sinan Farhangmehr

Kais Setti

Mohamed Issa

Hauke Diekamp

Dónde ver la serie Perros de Berlín, según la zona geográfica