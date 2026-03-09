Netflix continúa renovando su catálogo y esta vez ha rescatado una joya del cine internacional que se ha posicionado rápidamente entre las tendencias. Se trata de la película La mujer invisible (A Mulher Invisível), una producción brasileña que combina comedia romántica con un trasfondo psicológico fascinante.
Netflix: acaba de estrenar una película encantadora que no te dejará respirar
Aclamada por la crítica, esta joya que resalta entre todas las series y películas de Netflix, llegó para darle clase al 2026
Se trata de una comedia romántica de 2009 que fue estrenada en Netflix el 7 de marzo de 2026, con una duración de 1 hora y 45 minutos.
Netflix: de qué trata la película La mujer invisible
La trama de la película de Netflix sigue la vida de Pedro, un hombre que cree haber encontrado a la mujer perfecta: Amanda. Ella es comprensiva, hermosa, comparte todos sus gustos y parece diseñada a su medida. Sin embargo, hay un pequeño detalle que complica la idílica relación: nadie más puede verla.
Tras ser abandonado por su esposa, Pedro se sumerge en una profunda soledad hasta que Amanda aparece en su puerta. La película juega magistralmente con la línea entre la realidad y la fantasía, llevando al espectador a cuestionarse si la felicidad basada en una ilusión es válida o si Pedro está perdiendo la cordura. Es una reflexión aguda sobre la idealización de la pareja y el miedo al compromiso real.
Reparto de La mujer invisible, película de Netflix
El éxito de esta producción de Netflix se apoya en un elenco de figuras consagradas del cine y la televisión brasileña:
- Selton Mello: como Pedro. El reconocido actor entrega una actuación vulnerable y cómica a la vez, logrando que el público empatice con su delirio.
- Luana Piovani: interpreta a Amanda, la "mujer invisible". Su carisma es clave para que el espectador entienda por qué Pedro prefiere su fantasía antes que el mundo real.
- Maria Manoella: en el papel de Victoria, la vecina real que intenta aterrizar a Pedro a la tierra.
- Vladimir Brichta: como Carlos, el mejor amigo de Pedro, quien aporta la cuota necesaria de humor y escepticismo.
La película de Netflix fue tan exitosa en su estreno original que derivó en una serie de televisión ganadora del Emmy Internacional, lo que garantiza una narrativa sólida y atrapante para los suscriptores de la plataforma.
Tráiler de La mujer invisible, película de Netflix
Dónde ver la película La mujer invisible, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La mujer invisible se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The invisible woman se puede ver en Netflix.
- España: la película La mujer invisible se puede ver en Netflix.