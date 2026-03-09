Así se veían las verdaderas Mary, Laura y Carrie Ingalls de la serie "La familia Ingalls"

Mientras en la vida real Laura alcanzó la fama literaria. A los dieciocho años, el 25 de agosto de 1885, Laura contrajo matrimonio con Almanzo James Wilder en el territorio de Dakota. Compraron una finca de 200 ha y la agrandaron poco a poco; veinte años después llegó a las 800 ha. Tuvieron una hija, Rose Wilder Lane, y luego un hijo en 1889 que murió rápidamente.

Mary nunca se casó tras perder la vista y vivió con sus padres (diferencia que se percibe en la serie, ya que allí si se casa). Se cree que la ceguera vino de la mano por haber sufrido fiebre escarlatina. Un estudio del 2013 publicado en la revista Pediatrics, concluyó que en realidad fue meningoencefalitis lo que causó su ceguera. Después de la muerte de sus padres vivió con su hermana Grace, y después con su otra hermana Carrie.

Carrie trabajó en la industria periodística en Dakota del Sur; y Grace siguió una trayectoria tradicional como ama de casa.

Hermanas Ingalls Carrie, Laura y Marye Ingalls (de izquierda a derecha).

La verdadera historia de las Ingalls estuvo marcada por importantes dificultades económicas y la dura realidad de la supervivencia en la frontera, lo que sirvió de inspiración para las atemporales narrativas estadounidenses de Laura.