Así se veían las verdaderas Mary, Laura y Carrie Ingalls de la serie "La familia Ingalls"

"La familia Ingalls" es una de las series de televisión más exitosas de la historia, y este año Netflix tiene planificado el estreno de una remake que promete volverse una de las más vistas en la plataforma.
Sin embargo, pocas personas saben que Laura Ingalls existió de verdad, y que la serie que todos conocemos se basó en sus cuadernos y libros. A continuación te mostraremos cómo se veían en la vida real las hermanas Ingalls: Mary, Laura y Carrie.
¿Cómo se veían las hermanas Ingalls en la vida real?
Las hermanas Ingalls, Mary, Laura, Carrie (y luego la pequeña Grace), vivieron vidas que a menudo se distanciaban de las acogedoras descripciones de los libros de "La pequeña casa en la pradera".
Mientras en la vida real Laura alcanzó la fama literaria. A los dieciocho años, el 25 de agosto de 1885, Laura contrajo matrimonio con Almanzo James Wilder en el territorio de Dakota. Compraron una finca de 200 ha y la agrandaron poco a poco; veinte años después llegó a las 800 ha. Tuvieron una hija, Rose Wilder Lane, y luego un hijo en 1889 que murió rápidamente.
Mary nunca se casó tras perder la vista y vivió con sus padres (diferencia que se percibe en la serie, ya que allí si se casa). Se cree que la ceguera vino de la mano por haber sufrido fiebre escarlatina. Un estudio del 2013 publicado en la revista Pediatrics, concluyó que en realidad fue meningoencefalitis lo que causó su ceguera. Después de la muerte de sus padres vivió con su hermana Grace, y después con su otra hermana Carrie.
Carrie trabajó en la industria periodística en Dakota del Sur; y Grace siguió una trayectoria tradicional como ama de casa.
La verdadera historia de las Ingalls estuvo marcada por importantes dificultades económicas y la dura realidad de la supervivencia en la frontera, lo que sirvió de inspiración para las atemporales narrativas estadounidenses de Laura.