"La familia Ingalls" es una de las producciones más importantes y exitosas en la historia de la televisión, incluso actualmente muchos canales de aire la siguen pasando debido a que les brinda un rating alto.
Netflix reveló fecha de estreno y la primera imagen de la remake de La familia Ingalls
La plataforma de streaming Netflix confirmó la fecha de estreno oficial de la serie remake de "La familia Ingalls"
El año pasado se confirmó que Netflix estaba trabajando en una remake, la cual no solo ya tiene fecha de estreno, sino que además en las últimas horas se conoció la primera imagen oficial.
Primera imagen de la remake de "La familia Ingalls"
En la primera imagen de la remake de "La familia Ingalls" que difundió Netflix se puede ver a Laura, Mary y Carrie corriendo o acompañando la carreta de su padre, Charles Ingalls. Hasta el momento se sabe que la producción se ha filmado en Winnipeg, Canadá (para reducir los costos de producción) y que además su estreno está previsto para el 9 de julio de este año.
Netflix también se confirmó que, antes de estrenarse la primera temporada, esta remake fue renovada para una segunda parte. Sin dudas se trata de uno de los estrenos más esperados para este 2026 y hay mucha expectativa a su alrededor.
El actor australiano Luke Bracey será el encargado de dar vida al patriarca Charles Ingalls, un hombre carismático, sensible y multifacético: granjero, carpintero, músico y poeta, pero también un eterno buscador de nuevos comienzos.
En el rol de Caroline Ingalls estará Crosby Fitzgerald, y le tocará interpretar a una mujer fuerte, inteligente y compasiva, cuyo espíritu independiente desafía las convenciones de su tiempo. Juntos, forman un matrimonio inusualmente igualitario para el siglo XIX, donde el amor y la admiración mutua son la base de su familia.
La joven actriz Skywalker Hughes interpretará a Mary Ingalls, mientras que Alice Halsey será Laura Ingalls, la narradora de la historia y figura central del relato. El primer episodio será dirigido por Sarah Adina Smith, y se espera que la serie recupere la esencia emocional y formativa de la original, adaptándola a sensibilidades contemporáneas. Todavía se desconoce cuántos episodios tendrá cada temporada.