Netflix reveló fecha de estreno y la primera imagen de la remake de La familia Ingalls

Embed - Netflix Canada on Instagram: "Here's your first look at LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE: filmed in Canada, coming to Netflix on July 9, 2026, and renewed for S2." View this post on Instagram

Netflix también se confirmó que, antes de estrenarse la primera temporada, esta remake fue renovada para una segunda parte. Sin dudas se trata de uno de los estrenos más esperados para este 2026 y hay mucha expectativa a su alrededor.

El actor australiano Luke Bracey será el encargado de dar vida al patriarca Charles Ingalls, un hombre carismático, sensible y multifacético: granjero, carpintero, músico y poeta, pero también un eterno buscador de nuevos comienzos.

En el rol de Caroline Ingalls estará Crosby Fitzgerald, y le tocará interpretar a una mujer fuerte, inteligente y compasiva, cuyo espíritu independiente desafía las convenciones de su tiempo. Juntos, forman un matrimonio inusualmente igualitario para el siglo XIX, donde el amor y la admiración mutua son la base de su familia.

Embed - Little House on the Prairie® on Instagram: "Production has officially begun for the new Little House on the Prairie Netflix series! We are so excited for Little House fans everywhere to see this new adaptation of Laura Ingalls Wilder’s beloved books! More to come! @netflix @rsonnenshine @thejoycoalition @joymaryro @sarahadinasmith @rebeccafriendly #LittleHouseOnThePrairie #LauraIngallsWilder #LittleHouse #LittleHouseNetflix #Netflix" View this post on Instagram

La joven actriz Skywalker Hughes interpretará a Mary Ingalls, mientras que Alice Halsey será Laura Ingalls, la narradora de la historia y figura central del relato. El primer episodio será dirigido por Sarah Adina Smith, y se espera que la serie recupere la esencia emocional y formativa de la original, adaptándola a sensibilidades contemporáneas. Todavía se desconoce cuántos episodios tendrá cada temporada.