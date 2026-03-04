Cine iraní que es buenísimo y que Hollywood no quiere que veas

CLOSE-UP

En 1990 se estrenó este documental dirigido por Abbas Kiarostami, una de las máximas figuras del cine iraní. Está basado en un hecho real y narra la historia de Hossain Sabzain, un hombre desempleado y fanático del cine que convence a una familia adinerada de qu él es el famoso director Makhmalbaf, bajo la promesa de filmar una película en su casa e infiltrarse en sus vidas.

EL GLOBO BLANCO

Jafar Panahi dirige este drama estrenado en 1995. "Es la víspera de Año Nuevo iraní y la pequeña Razieh está obsesionada con comprar un pez dorado para la celebración. Tras convencer a su madre de que le dé el último billete de la familia, la niña lo pierde en una rejilla", es la sinopsis de este clásico iraní.

EL SABOR DE LAS CEREZAS

Esta producción se estrenó en 1997 y cuenta con la dirección de Abbas Kiarostami. "Badii conduce su camioneta por los áridos suburbios de Teherán con una misión: busca a alguien que acceda a enterrarlo tras su suicidio a cambio de una gran suma de dinero", es la sinopsis de esta producción.

LOS NIÑOS DEL CIELO

Majid Mjidi dirige este drama que se estrenó en 1997, donde Alí pierde accidentalmente el único par de zapatos de su hermana pequeña, Zahra. Los pequeños saben que viven en la extrema pobreza y deciden mantener este hecho en secreto y compartir las zapatillas gastadas de Ali. Ella los usa por la mañana para la escuela, y él corre descalzo para encontrarse con ella, ponérselos y llegar a su propia clase por la tarde.

UNA SEPARACIÓN

En 2011 el director Asghar Farhadi estrenó esta producción que nos muestra a Nadie y Simin, un matrimonio de clase media que quiere irse de Irán para darle un mejor futuro a su hija, pero él se niega porque debe cuidar a su padre enfermo de Alzheimer.

PERSÉPOLIS

En 2007 se estrenó este drama animado que funciona a modo de autobiografía de Marjane Satrapi. Se narra su recimiento en Irán durante la Revolución Islámica de 1979. A través de sus ojos, se muestra la imposición del velo, la represión, la guerra Irán-Irak y su posterior exilio a Europa.

HOLY SPIDER

El director Ali Abbasi estrenó en 2022 este thriller basado en hechos reales sobre Saeed Hanaei, un asesino en serie que mató a 16 trabajadoras sexuales en Mashhad, Irán.