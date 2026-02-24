¡Al fin se le dio!: Lily Collins será Audrey Hepburn en su biopic

Embed - Lily Collins on Instagram: "It's with almost 10 years of development and a lifetime of admiration and adoration for Audrey that I’m finally able to share this. Honored and ecstatic don’t begin to express how I feel…" View this post on Instagram

"Es con casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y devoción por Audrey que por fin puedo compartir esto", escribió Collins en su cuenta de Instagram para confirmar la noticia.

"Honrada y extasiada no alcanzan a expresar cómo me siento…", continuó escribiendo la actriz. El guion de esta película está a cargo de Alena Smith, quien es la creadora de "Dickinson".

Como mencionamos previamente, esta producción se basará en la filmación de "Desayuno en Tiffany's" y la base argumental será el libro "Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman", escrito por Sam Wasson.

Audrey Hepburn

Dicho libro es considerado un éxito de ventas por The New York Times, es reconocida por ofrecer una perspectiva inédita sobre el rodaje y el impacto social de "Desayuno en Tiffany’s", y promete ser "el primer relato completo del rodaje de la película", según el comunicado oficial de la producción.

Además de Hepburn, la película también abordará a otros protagonistas que estuvieron en la gestación de la cinta. Por ejemplo, se espera que aparezca Truman Capote, el autor de la novela original. Y también se profundizará en la controversia ocurrida cuando Capote quería que Marilyn Monroe interpretara a Holly Golightly.

El autor llegó a sentir que el estudio Paramount lo traicionó al elegir a Hepburn, una decisión que sentó las bases para todo el drama que vivió detrás de cámaras. También se espera que aparezca la reconocida diseñadora Edith Head y el director Blake Edwards. Sin embargo, hasta el momento se desconoce quienes estarán en estos roles.

Esta no es la primera vez que la vida y la obra de Hepburn quiere ser llevada al cine. Por ejemplo, en 2022 se había confirmado que la actriz Rooney Mara protagonizaría una película dirigida por Luca Luca Guadagnino, pero meses después él mismo aseguró que la película ya no seguiría adelante por el momento.