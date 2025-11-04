Quién es la actriz elegida para interpretar a Audrey Hepburn en su biopic

Thomasin McKenzie Thomasin McKenzie será Audrey Hepburn en su biopic.

Esta producción llavará por nombre "Dinner With Audrey" y contará con la dirección de Abe Sylvia. Como mencionamos previamente, la trama se centrará en la relación de la actriz con el diseñador Hubert de Givenchy.

Si bien la totalidad el elenco no está confirmada, se dice que el dos veces nominado al Oscar Michael Shannon está en conversaciones para formar parte del reparto. Kara Holden es la autora del guion, y ella narra cómo se conocieron Audrey y Hubert de Givenchy durante una cena en Paris.

Incluso en la ceremonia de los premios Oscar de 1954, cuando recibió el premio a Mejor Actriz por Vacaciones en Roma, fue un vestido de Givenchy el que acompañó a la actriz delante de la industria y el mundo.

Audrey Hepburn (2) Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy.

Esta no es la primera biopic de Abe Syvia, ya que estuvo detrás del guión de "Los ojos de Tammy Faye", película que protagonizó Jessica Chastain, y con la cual ganó un premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

Como guionista, Abe Sylvia ha colaborado en series como "Dead to Me", "The Affair", "Nurse Jackie" y la miniserie "George & Tammy", donde el propio Michael Shannon trabajó al lado de Chastain.

Volviendo a Thomasin McKenzie, la joven tiene tan solo 25 años pero es una actriz de una amplia experiencia. Pronto estrenará "The Testament of Ann Lee" junto a Amanda Seyfried, la nueva película de Paul Greengrass "The Uprising" con Andrew Garfield, y la sátira histórica "Fackham Hall". Por otro lado, Ansel Elgort protagonizará en el teatro la ópera rock "Quadrophenia" de Pete Townshend en el New York City Center.