No caben dudas de que Audrey Hepburn es una de las actrices más icónicas de Hollywood. La protagonista de "Desayuno con diamantes" también fue una destacada activista y su vida privada siempre atrajo a la prensa.
Quién es la actriz elegida para interpretar a Audrey Hepburn en su biopic
Lejos de los deseos de los fanáticos de que Lily Collins o Sofía Carson interpretaran a la actriz, ya se sabe quién protagonizará su biopic
Ahora se conoció quién será la actriz que encarnará a Hepburn en su biopic, la cual se centrará la relación que la intérprete mantuvo con el diseñador Hubert de Givenchy.
¿Qué actriz interpretará a Audrey Hepburn en su biopic?
Se trata de la actriz neozelandesa Thomasin Mckenzie, quien saltó a la fama en Hollywood tras protagoniza éxitos como "Jojo Rabbit", "El misterio de Soho" o "Viejos". Según Wayfarer Studios, McKenzie compartirá pantalla con Ansel Elgort (recordado por producciones como "Bajo la misma estrella", "Tokio Vice" o "West Side Story").
Esta producción llavará por nombre "Dinner With Audrey" y contará con la dirección de Abe Sylvia. Como mencionamos previamente, la trama se centrará en la relación de la actriz con el diseñador Hubert de Givenchy.
Si bien la totalidad el elenco no está confirmada, se dice que el dos veces nominado al Oscar Michael Shannon está en conversaciones para formar parte del reparto. Kara Holden es la autora del guion, y ella narra cómo se conocieron Audrey y Hubert de Givenchy durante una cena en Paris.
Incluso en la ceremonia de los premios Oscar de 1954, cuando recibió el premio a Mejor Actriz por Vacaciones en Roma, fue un vestido de Givenchy el que acompañó a la actriz delante de la industria y el mundo.
Esta no es la primera biopic de Abe Syvia, ya que estuvo detrás del guión de "Los ojos de Tammy Faye", película que protagonizó Jessica Chastain, y con la cual ganó un premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz.
Como guionista, Abe Sylvia ha colaborado en series como "Dead to Me", "The Affair", "Nurse Jackie" y la miniserie "George & Tammy", donde el propio Michael Shannon trabajó al lado de Chastain.
Volviendo a Thomasin McKenzie, la joven tiene tan solo 25 años pero es una actriz de una amplia experiencia. Pronto estrenará "The Testament of Ann Lee" junto a Amanda Seyfried, la nueva película de Paul Greengrass "The Uprising" con Andrew Garfield, y la sátira histórica "Fackham Hall". Por otro lado, Ansel Elgort protagonizará en el teatro la ópera rock "Quadrophenia" de Pete Townshend en el New York City Center.