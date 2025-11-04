HBO Max tiene un excelente catálogo de series y películas, allí, el genial Álex de la Iglesia dirige magistralmente una serie española de 8 capítulos que triunfa en el mundo, se trata de 30 Monedas.
Álex de la Iglesia dirige la serie española de 8 capítulos más exitosa
El genial y talentoso Álex de la Iglesia dirige magistralmente la serie española de 8 capítulos más exitosa. Una fantástica ficción que sorprende gratamente
Álex de la Iglesia se defiende bien en los terrenos del terror, la ciencia ficción y la fantasía y consiguió en 2020 un enorme espaldarazo internacional con 30 Monedas. La historia transcurre en Pedraza, un pueblo donde una vaca da a luz un bebé humano.
Judas traicionó a Jesucristo por 30 monedas. 2000 años más tarde, una de ellas aparece en un pueblo remoto de España, desencadenando una serie de fuerzas sobrenaturales que amenazan con destapar secretos del Vaticano y aniquilar a la raza humana.
En medio de todo estará el padre Vergara, un exorcista, boxeador y ex convicto exiliado en una parroquia del pequeño pueblo donde aparece la moneda. Vergara quiere olvidar y ser olvidado, pero sus enemigos lo encontrarán muy pronto.
HBO Max: de qué trata la serie 30 Monedas
Ambientada en un pueblo profundo de España, 30 Monedas se centra en la tragedia del padre Vergara. Este hombre es un exorcista, boxeador y expresidiario que se le traslada a un pequeño pueblo remoto. Aunque quiere olvidar su pasado, pronto es encontrado por sus enemigos.
La vida del padre Vergara es normal hasta que se le relaciona con unos extraños fenómenos paranormales, que ocurren en el pueblo. El sincero alcalde Paco y la inquieta veterinaria Elena intentan sacar a la luz los secretos del pasado de Vergara, así como saber el significado de una moneda vieja que esconde.
Pronto, los tres se introducen en una conspiración global, que llega hasta el Vaticano, por el control de las treinta monedas. Estas reliquias malditas, con un gran poder, fueron las causantes de la traición del apóstol Judas a Jesús de Nazaret.
HBO Max: reparto de la serie 30 Monedas
- Eduard Fernández
- Megan Montaner
- Miguel Ángel Silvestre
- Macarena Gómez
- Pepón Nieto
- Carmen Machi