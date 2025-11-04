Álex de la Iglesia dirige la serie española de 8 capítulos más exitosa

En medio de todo estará el padre Vergara, un exorcista, boxeador y ex convicto exiliado en una parroquia del pequeño pueblo donde aparece la moneda. Vergara quiere olvidar y ser olvidado, pero sus enemigos lo encontrarán muy pronto.

HBO Max: de qué trata la serie 30 Monedas

Ambientada en un pueblo profundo de España, 30 Monedas se centra en la tragedia del padre Vergara. Este hombre es un exorcista, boxeador y expresidiario que se le traslada a un pequeño pueblo remoto. Aunque quiere olvidar su pasado, pronto es encontrado por sus enemigos.

monedas Buena ficción. La serie española 30 Monedas es una de las más vista en HBO Max.

La vida del padre Vergara es normal hasta que se le relaciona con unos extraños fenómenos paranormales, que ocurren en el pueblo. El sincero alcalde Paco y la inquieta veterinaria Elena intentan sacar a la luz los secretos del pasado de Vergara, así como saber el significado de una moneda vieja que esconde.

Pronto, los tres se introducen en una conspiración global, que llega hasta el Vaticano, por el control de las treinta monedas. Estas reliquias malditas, con un gran poder, fueron las causantes de la traición del apóstol Judas a Jesús de Nazaret.

HBO Max: reparto de la serie 30 Monedas

Eduard Fernández

Megan Montaner

Miguel Ángel Silvestre

Macarena Gómez

Pepón Nieto

Carmen Machi

Tráiler de la serie 30 Monedas