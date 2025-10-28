Es la serie española de época más vista del mundo

HBO Max siempre está sorprendiendo y renovando su catálogo de series y películas, pero en este caso sobresale, es que tiene la serie española de época más vista del mundo, se trata de Sueños de libertad.
Sueños de libertad es una teleserie de melodrama con trasfondo histórico, basada libremente en la serie turca Fugitiva. España, año 1958. Begoña Montes es una mujer desesperada que huye a través del bosque junto a Julia, su hijastra.
Begoña es la esposa de Jesús de la Reina, dueño de una importante empresa de productos de tocador llamada Perfumerías de la Reina.
Sin embargo, su matrimonio se ha convertido en una relación tóxica. Por eso, Begoña decide escapar en busca de un porvenir en el que ella y su hijastra puedan recuperar la libertad.
Begoña corre con la niña, pero cuando Jesús las alcanza, dispara a sangre fría. ¿Habrá herido a Begoña? ¿Qué ha ocurrido para que Jesús pierda la cabeza y dispare a su propia familia?
HBO Max: de qué trata la serie Sueños de libertad
Sueños de libertad narra el viaje de Begoña Montes, la protagonista que, atrapada en un matrimonio tóxico, buscará la ansiada libertad en la España de 1958. Amor, rivalidad, familia, amistad y una historia optimista y esperanzadora.
HBO Max: reparto de la serie Sueños de libertad
- Natalia Sánchez
- Alain Hernández
- Dani Tatay
- Nancho Novo
- Ana Fernández
- Roser Tapias
- Marta Belmonte
- Javier Beltrán
- Agnés Llobet
Tráiler de la serie Sueños de libertad