Es la serie española de época más vista del mundo

Sin embargo, su matrimonio se ha convertido en una relación tóxica. Por eso, Begoña decide escapar en busca de un porvenir en el que ella y su hijastra puedan recuperar la libertad.

Begoña corre con la niña, pero cuando Jesús las alcanza, dispara a sangre fría. ¿Habrá herido a Begoña? ¿Qué ha ocurrido para que Jesús pierda la cabeza y dispare a su propia familia?

HBO Max: de qué trata la serie Sueños de libertad

Sueños de libertad narra el viaje de Begoña Montes, la protagonista que, atrapada en un matrimonio tóxico, buscará la ansiada libertad en la España de 1958. Amor, rivalidad, familia, amistad y una historia optimista y esperanzadora.

Año 1958. Begoña Montes es una mujer desesperada que huye a través del bosque junto a la pequeña Julia, su hijastra. Begoña es la nueva esposa Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías de la Reina.

HBO Max: reparto de la serie Sueños de libertad

Natalia Sánchez

Alain Hernández

Dani Tatay

Nancho Novo

Ana Fernández

Roser Tapias

Marta Belmonte

Javier Beltrán

Agnés Llobet

Tráiler de la serie Sueños de libertad