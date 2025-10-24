Esta es la serie turca que es un fenómeno global

En este momento crítico, descubre una dolorosa traición: su esposo, único posible donante de hígado compatible, se niega a ayudarla.

HBO Max: de qué trata la serie Renacer

La historia de un renacimiento. Bahar (Demet Evgar) abandonó su carrera como médica para dedicarse a su familia, pero cuando una grave enfermedad pone su vida en peligro, descubre la traición de su marido, quien, siendo el único posible donante de hígado, se niega a salvarla.

En lugar de rendirse, Bahar encuentra una segunda oportunidad gracias a un donante anónimo. Decidida a retomar las riendas de su vida, vuelve a seguir su pasión por la medicina, enfrentándose con valentía a los obstáculos.

renacer1 Renacer. Es la serie turca protagonizada por Demet Evgar en HBO Max.

A pesar de los desafíos que le plantea la vida y su entorno, Bahar se mantiene firme, luchando por sus sueños y por un futuro, siempre con optimismo y esperanza.

Bahar es una mujer fuerte, pero a la vez dulce, amorosa y empática. Su vida se verá sacudida por su nueva situación tras recuperarse de una grave enfermedad. Sin embargo, está dispuesta a enfrentarse a cualquier adversidad con valor y honestidad.

HBO Max: reparto de la serie Renacer

Demet Evgar

Bura Gulsoy

Mehmet Ylmaz Ak

Ecem Ozkaya

Elit Andac Cam

Tráiler de la serie Renacer