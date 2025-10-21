Es la romántica serie turca donde el amor estalla y es un éxito mundial

Los dos se casan siendo muy jóvenes y llevan una vida cómoda y estable, hasta el momento en el que Ozan deja su trabajo para montar su propia empresa, algo para lo que no está teniendo mucho éxito.

La joven decide no darle otra oportunidad y le confiesa que nunca le ha amado, justo el mismo día en el que el ingeniero por fin encuentra un inversionista que quiere invertir en su proyecto.

HBO Max: de qué trata la serie Amor, lógica, venganza

Esra Erten y Ozan Korfali estuvieron casados un tiempo, pero por diferentes problemas se divorciaron y cuando pensaban que jamás se verían de nuevo, el destino los reúne, ya que Esra termina trabajando en la empresa donde Ozan es director general.

amor Amor, lógica, venganza. Es la serie turca de HBO Max con Ilhan Sen y Burcu Özberk.

La convivencia diaria hará que la tensión que hay entre ellos estalle de vez en cuando, pero al parecer también reavivará la llama de su amor; y además, nos enteraremos poco a poco de la verdadera razón por la que se divorciaron.

HBO Max: reparto de la serie Amor, lógica, venganza

Burcu Özberk como Esra Erten

Ilhan en como Ozan Korfali

Burak Yörük como Çinar Yilmaz

Melisa Döngel como Çala Yilmaz

Günay Karacalu como Zümrüt Korfali

Zeynep Kankonde como Menseke Erten

Süleyman Atanisev como Yalçin Erten

Tráiler de la serie Amor, lógica, venganza