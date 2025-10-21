HBO Max tiene un inagotable catálogo de series y películas turcas, en esta oportunidad vuelve a la carga con una de sus producciones más espectaculares, se trata de la serie Amor, lógica, venganza.
Es la romántica serie turca donde el amor estalla y es un éxito mundial
HBO Max se luce con las producciones de series y películas turcas, como esta romántica película turca donde el amor siempre da segundas oportunidades
Esra Erten trabaja como camarera, siempre ha jurado que jamás se casaría con un hombre como su padre, cuyos fracasos comerciales dejaron a su familia en bancarrota, razón por la que ha estado luchando durante toda su juventud.
Un día después del enésimo fracaso laboral de su padre, que conlleva un incendio en el negocio de su familia, y muchas deudas, decide pedirle matrimonio a Ozan Korfal, un brillante ingeniero que siempre ha estado enamorado de ella y que puede ofrecerle esa estabilidad económica que tanto anhela.
Los dos se casan siendo muy jóvenes y llevan una vida cómoda y estable, hasta el momento en el que Ozan deja su trabajo para montar su propia empresa, algo para lo que no está teniendo mucho éxito.
La joven decide no darle otra oportunidad y le confiesa que nunca le ha amado, justo el mismo día en el que el ingeniero por fin encuentra un inversionista que quiere invertir en su proyecto.
HBO Max: de qué trata la serie Amor, lógica, venganza
Esra Erten y Ozan Korfali estuvieron casados un tiempo, pero por diferentes problemas se divorciaron y cuando pensaban que jamás se verían de nuevo, el destino los reúne, ya que Esra termina trabajando en la empresa donde Ozan es director general.
La convivencia diaria hará que la tensión que hay entre ellos estalle de vez en cuando, pero al parecer también reavivará la llama de su amor; y además, nos enteraremos poco a poco de la verdadera razón por la que se divorciaron.
HBO Max: reparto de la serie Amor, lógica, venganza
- Burcu Özberk como Esra Erten
- Ilhan en como Ozan Korfali
- Burak Yörük como Çinar Yilmaz
- Melisa Döngel como Çala Yilmaz
- Günay Karacalu como Zümrüt Korfali
- Zeynep Kankonde como Menseke Erten
- Süleyman Atanisev como Yalçin Erten