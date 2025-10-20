HBO Max siempre está renovando su gran catálogo de series y películas, acaba de sumar la última película de una saga que marcó un antes y un después, se trata de Sé lo que hiciste el verano pasado.
Regresa la saga de terror que marcó un antes y un después en el cine
HBO Max acaba de sumar a su extenso catálogo de series y películas, la última película de la saga de terror que marcó un antes y un después
Regresa la saga noventera que nos enseñó que un secreto entre amigos puede convertirse en una pesadilla. Sí, Sé lo que hicieron el verano pasado vuelve con su versión 2025, y con buena crítica.
La historia nos sitúa años después de los eventos originales. Julie (Jennifer Love Hewitt) ahora es profesora especializada en trauma, y Ray (Freddie Prinze Jr.) regresa para enfrentar, otra vez, al terror de sus veranos pasados.
Pero esta vez, la pesadilla es multigeneracional: un grupo de nuevos chicos guapos, sensibles y muy gritones, se cruzan en el camino de un vengador con garfio y sed de justicia.
Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una terrible verdad: alguien sabe lo que hicieron el verano pasado y está empeñado en vengarse.
HBO Max: de qué trata la película Sé lo que hiciste el verano pasado
Cuando cinco amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de afrontar las consecuencias.
Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una aterradora verdad: alguien sabe lo que hicieron el último verano y está empeñado en vengarse.
A medida que los amigos son acechados uno a uno por un asesino, descubren que esto ya ha sucedido antes, y recurren a dos supervivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997 en busca de ayuda.
HBO Max: reparto de la película Sé lo que hiciste el verano pasado
- Madelyn Cline como Danica Richards
- Chase Sui Wonders como Ava Brucks
- Jonah Hauer-King como Milo Griffin
- Tyriq Withers como Teddy Spencer
- Sarah Pidgeon como Stevie Ward
- Billy Campbell como Grant Spencer