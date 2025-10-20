Regresa la saga de terror que marcó un antes y un después en el cine

Pero esta vez, la pesadilla es multigeneracional: un grupo de nuevos chicos guapos, sensibles y muy gritones, se cruzan en el camino de un vengador con garfio y sed de justicia.

Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una terrible verdad: alguien sabe lo que hicieron el verano pasado y está empeñado en vengarse.

HBO Max: de qué trata la película Sé lo que hiciste el verano pasado

Cuando cinco amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de afrontar las consecuencias.

A medida que los amigos son acechados uno a uno por un asesino, descubren que esto ya ha sucedido antes, y recurren a dos supervivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997 en busca de ayuda.

HBO Max: reparto de la película Sé lo que hiciste el verano pasado

Madelyn Cline como Danica Richards

Chase Sui Wonders como Ava Brucks

Jonah Hauer-King como Milo Griffin

Tyriq Withers como Teddy Spencer

Sarah Pidgeon como Stevie Ward

Billy Campbell como Grant Spencer

Tráiler de la película Sé lo que hiciste el verano pasado