Netflix y Javier Rey son un éxito con el thriller español que es furor en el mundo

El Silencio de la Ciudad Blanca es la adaptación cinematográfica de la novela homónima, primera parte del fenómeno literario de la Trilogía de la ciudad blanca (Planeta) escrita por la autora Eva García Sáenz de Urturi y que ha conquistado a más de 1.000.000 lectores en España.

Netflix: de qué trata la película El silencio de la Ciudad Blanca

Vitoria, 2016. Los cadáveres de un chico y una chica de veinte años aparecen desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. Unai (Javier Rey) será el inspector experto en perfiles criminales que estará al cargo de la investigación junto con la subcomisaría Alba (Belén Rueda).

silencio1 Intriga. La película española El silencio de la Ciudad Blanca con Javier Rey es furor en el mundo.

Su objetivo será cazar al asesino en serie que utiliza la ciudad como particular escenario de sus despiadados asesinatos y que lleva aterrorizando a la población desde hace dos décadas.

La sucesión imparable de crímenes y una investigación policial contaminada por las redes sociales llevarán al límite a Unai, enfrentándolo a un asesino camaleónico y despiadado que podría estar más cerca de lo que creía.

Netflix: reparto de la película El silencio de la Ciudad Blanca

Javier Rey

Belén Rueda

Aura Garrido

Alex Brendemühl

Tráiler de la película El silencio de la Ciudad Blanca

Dónde ver la El silencio de la Ciudad Blanca, según la zona geográfica