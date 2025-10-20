Netflix siempre está apostando a las grandes producciones de series y películas españolas, como por ejemplo esta excelente cinta con Javier Rey, se trata de El silencio en la Ciudad Blanca.
Netflix y Javier Rey son un éxito con el thriller español que es furor en el mundo
Netflix y Javier Rey son una dupla muy probada y lo vuelven a ratificar con este estupendo thriller español que es un éxito en el mundo
Javier Rey se pone en la piel de Unai, el tenaz inspector de policía al cargo de la investigación. El resto de personajes principales está compuesto por Belén Rueda en el papel de la subcomisaría Alba, Aura Garrido como la inspectora Estíbaliz, Manolo Solo interpretando al periodista Mario y Alex Brendemühl en el papel doble de los ambiguos gemelos Tasio e Ignacio.
Completan el reparto Sergio Dorado, Itziar Ituño, Richard Sahagún y Ramón Barea (Todos lo saben, Negociador) entre otros.
El Silencio de la Ciudad Blanca es la adaptación cinematográfica de la novela homónima, primera parte del fenómeno literario de la Trilogía de la ciudad blanca (Planeta) escrita por la autora Eva García Sáenz de Urturi y que ha conquistado a más de 1.000.000 lectores en España.
Netflix: de qué trata la película El silencio de la Ciudad Blanca
Vitoria, 2016. Los cadáveres de un chico y una chica de veinte años aparecen desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. Unai (Javier Rey) será el inspector experto en perfiles criminales que estará al cargo de la investigación junto con la subcomisaría Alba (Belén Rueda).
Su objetivo será cazar al asesino en serie que utiliza la ciudad como particular escenario de sus despiadados asesinatos y que lleva aterrorizando a la población desde hace dos décadas.
La sucesión imparable de crímenes y una investigación policial contaminada por las redes sociales llevarán al límite a Unai, enfrentándolo a un asesino camaleónico y despiadado que podría estar más cerca de lo que creía.
Netflix: reparto de la película El silencio de la Ciudad Blanca
- Javier Rey
- Belén Rueda
- Aura Garrido
- Alex Brendemühl
Tráiler de la película El silencio de la Ciudad Blanca
Dónde ver la El silencio de la Ciudad Blanca, según la zona geográfica
- Latinoamérica: El silencio de la Ciudad Blanca se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: El silencio de la Ciudad Blanca se puede ver en Netflix.
- España: El silencio de la Ciudad Blanca se puede ver en Netflix.