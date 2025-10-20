Está en Netflix, tiene apenas 8 capítulos y se basa en una novela irresistible

La serie forma parte de la relación aclamada por los suscriptores Hoben-Netflix, y es que su relato está inspirado en una de las novelas de la escritora, siendo de las ofertas más elegidas en el catálogo, entre todas aquellas basadas en obras literarias. Su ritmo adictivo permitió que llegara a ser la número uno en el ranking de varios países a lo largo del mundo.

Netflix incorporó esta serie a su catálogo de series y películas en el 2021, y desde entonces viene siendo el las ofertas basadas en obras literarias más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie, Quédate cerca

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie basada en una reconocida novela, Quédate cerca centra su historia en: "Cuando Carlton Flynn desaparece la misma noche que Stewart Green, pero 17 años después, se desencadena una serie de eventos en la vida de las personas vinculadas a ambos".

La serie logró crear un relato corto e intenso, que conquistó Netflix a niveles impensados, obteniendo números que pocas ofertas logran reunir.

quedate cerca 2.jpg La serie es considerada una de las mejores ofertas de suspenso en Netflix en la actualidad.

Reparto de la serie de Netflix, Quédate cerca

Cush Jumbo

James Nesbitt

Richard Armitage

Sarah Parish

Eddie Izzard

Jo Joyner

Daniel Francis

Youssef Kerkour

Bethany Antonia

