Netflix ha logrado reunir un catálogo de series y películas, repleto de opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado atrapar a los amantes de las ofertas inspiradas en obras literarias, con un relato que se ha vuelto de los más recomendados de los últimos años en la plataforma, y ha conseguido todo esto con tan solo 8 capítulos en total: Quédate cerca.
Está en Netflix, tiene apenas 8 capítulos y se basa en una novela irresistible
La serie aparece dentro de Netflix como una de las ofertas más recomendadas, y es que su historia ha reunido millones de reproducciones
Las series y películas de producción británica continúan arrasando dentro de Netflix, con ofertas del género policial y de suspenso, que las posiciona como una de las más buscadas dentro del catálogo. Esta serie lleva tiempo en la plataforma, y a pesar de que no es una novedad, con su relato, ha logrado mantenerse vigente y seguir siendo una de las ofertas del género más elegidas de la actualidad.
Con un formato que para muchos, es considerado perfecto, esta serie forma parte del grupo de miniseries que logró conquistar Netflix durante los últimos años, contando su historia de suspenso y misterio en tan solo 8 capítulos. Los suscriptores cada vez optan más por estos relatos que se destacan por no tener relleno, ni ser largos, y es que ha quedado demostrado que optan por las historias intensas.
La serie forma parte de la relación aclamada por los suscriptores Hoben-Netflix, y es que su relato está inspirado en una de las novelas de la escritora, siendo de las ofertas más elegidas en el catálogo, entre todas aquellas basadas en obras literarias. Su ritmo adictivo permitió que llegara a ser la número uno en el ranking de varios países a lo largo del mundo.
Netflix incorporó esta serie a su catálogo de series y películas en el 2021, y desde entonces viene siendo el las ofertas basadas en obras literarias más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie, Quédate cerca
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie basada en una reconocida novela, Quédate cerca centra su historia en: "Cuando Carlton Flynn desaparece la misma noche que Stewart Green, pero 17 años después, se desencadena una serie de eventos en la vida de las personas vinculadas a ambos".
La serie logró crear un relato corto e intenso, que conquistó Netflix a niveles impensados, obteniendo números que pocas ofertas logran reunir.
Reparto de la serie de Netflix, Quédate cerca
- Cush Jumbo
- James Nesbitt
- Richard Armitage
- Sarah Parish
- Eddie Izzard
- Jo Joyner
- Daniel Francis
- Youssef Kerkour
- Bethany Antonia
Dónde ver la serie Quédate cerca, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Quédate cerca se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Stay Close se puede ver en Netflix.
- España: Quédate cerca se puede ver en Netflix.