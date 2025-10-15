La emotiva serie de Netflix, de 6 capítulos y basada en una novela

La serie está basada en una reconocida novela europea, y su paso a la pantalla no hizo más que confirmar el éxito de este relato dramático, convirtiéndose en una de las favoritas de los suscriptores de Netflix. Las reseña de la crítica especializada han logrado que esta oferta aparezca dentro del catálogo de series y películas, como una de las opciones más recomendadas por el público.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces se ha convertido en una de las opciones nórdicas más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Gente ansiosa

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de apenas 6 capítulos, Gente ansiosa centra su historia en: "Un ladrón de bancos toma como rehenes a los visitantes de un apartamento en venta, pero en seguida desaparece. Los policías, perplejos, sospechan de todo el mundo".

Esta serie tiene todo lo que buscan los suscriptores de Netflix: un relato atractivo, intenso pero de duración corta.

gente ansiosa 2 La serie tuvo excelentes críticas en Netflix.

Netflix: reparto de la serie Gente ansiosa

Leif Andrée como Roger

Marika Lagercrantz como Anna-Lena

Per Andersson como Lennart

Lottie Ejebrant como Estelle

Anna Granath como Zarah

Elina Du Rietz como Linda

Dan Ekborg como Jim

Sascha Zacharias como Liv

