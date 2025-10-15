Netflix cuenta con un catálogo de series y películas repleto de éxitos mundiales. Una serie se ha convertido en una de las mayores sorpresas de la plataforma, con una historia que ronda por el drama y la comedia, todo en tan solo 6 capítulos y viéndose inspirada en una reconocida novela europea: Gente ansiosa.
La emotiva serie de Netflix, de 6 capítulos y basada en una novela
Esta serie ha sido una verdadera sorpresa dentro del catálogo de Netflix, y es que con un relato atípico, reúne millones de reproducciones
Las series y películas de producción nórdica llevan tiempo nutriendo el catálogo de Netflix con ofertas especialmente del género policial y del misterio. En esta ocasión, esta serie rompe con este tipo de relatos, y conquista a los suscriptores de una plataforma con una emotiva historia que te llevará a un mundo repleto de drama.
Estamos hablando de una serie que se acopló a quienes todos consideran el mejor formato del catálogo de series y películas de Netflix: relato corto, intenso y sin relleno. El relato se compone de apenas 6 capítulos y cada uno vale la pena 100%, con una historia que combina la comedia, la emotividad y el drama.
La serie está basada en una reconocida novela europea, y su paso a la pantalla no hizo más que confirmar el éxito de este relato dramático, convirtiéndose en una de las favoritas de los suscriptores de Netflix. Las reseña de la crítica especializada han logrado que esta oferta aparezca dentro del catálogo de series y películas, como una de las opciones más recomendadas por el público.
La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces se ha convertido en una de las opciones nórdicas más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Gente ansiosa
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de apenas 6 capítulos, Gente ansiosa centra su historia en: "Un ladrón de bancos toma como rehenes a los visitantes de un apartamento en venta, pero en seguida desaparece. Los policías, perplejos, sospechan de todo el mundo".
Esta serie tiene todo lo que buscan los suscriptores de Netflix: un relato atractivo, intenso pero de duración corta.
Netflix: reparto de la serie Gente ansiosa
- Leif Andrée como Roger
- Marika Lagercrantz como Anna-Lena
- Per Andersson como Lennart
- Lottie Ejebrant como Estelle
- Anna Granath como Zarah
- Elina Du Rietz como Linda
- Dan Ekborg como Jim
- Sascha Zacharias como Liv
Dónde ver la serie Gente ansiosa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Gente ansiosa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Anxious People se puede ver en Netflix.
- España: la serie Gente ansiosa se puede ver en Netflix.