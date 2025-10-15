Netflix brilla con la serie española de época que rompió todos los récords

Aunque el doctor García creía que nunca volvería a verlo, en 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta: infiltrarse en una organización clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige desde Argüelles una nazi llamada Clara Stauffer.

García es reclutado por él, pero también Adriá, que fue un famoso boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul.

Netflix: de qué trata la serie Los pacientes del doctor García

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina (Javier Rey) sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez (Tamar Novas), un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937.

pacientes Los pacientes del doctor García. Es la gran serie de época en la que actuán, Verónica Echegui, Javier Rey y Tamar Novas.

El doctor García cree que nunca volverá a verlo pero, en septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa. El diplomático republicano pretende infiltrarse en una organización clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige desde el barrio de Argüelles una mujer alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara Stauffer.

Netflix: reparto de la serie Los pacientes del doctor García

Javier Rey

Tamar Novas

Verónica Echegui

Tráiler de la serie Los pacientes del doctor García

Embed - Teaser Tráiler "Los Pacientes del Doctor García" - Muy pronto estreno

Dónde ver la serie Los pacientes del doctor García, según la zona geográfica