Netflix brilla con la serie española de época que rompió todos los récords

Netflix continuamente está agrandando su catálogo de series y películas, en este sentido tiene una maravillosa serie española de época con Javier Rey, se trata de Los pacientes del doctor García.
La serie Los pacientes del doctor García está ambientada en el período de la Guerra Civil y la posguerra, muy transitado por nuestras ficciones, que al menos viene con el 'sello' de la añorada Almudena Grandes, autora de la novela homónima.
Javier Rey, Verónica Echegui y Tamar Novas encabezan el reparto de Los pacientes del doctor García, una serie que sigue la historia de un médico que, tras la victoria de Franco, debe seguir viviendo en Madrid bajo una identidad falsa que se lo otorgó como regalo su mejor amigo, Manuel, un diplomático republicado al que salvó la vida en 1937.
Aunque el doctor García creía que nunca volvería a verlo, en 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta: infiltrarse en una organización clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige desde Argüelles una nazi llamada Clara Stauffer.
García es reclutado por él, pero también Adriá, que fue un famoso boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul.
Netflix: de qué trata la serie Los pacientes del doctor García
Netflix: reparto de la serie Los pacientes del doctor García
- Javier Rey
- Tamar Novas
- Verónica Echegui
Tráiler de la serie Los pacientes del doctor García
Dónde ver la serie Los pacientes del doctor García, según la zona geográfica
