Netflix siempre está renovando su extenso catálogo de series y películas, en esta dirección, le dio continuidad a la romántica serie turca que triunfa en el mundo, se trata de Gracias, ¿el siguiente?
Netflix es un éxito descomunal con la romántica serie turca que enamora al mundo
Netflix tiene la serie turca más romántica que enamora al mundo y es un éxito descomunal. Una dramática historia de amor y romances en el mundo de las citas online
Gracias, ¿el siguiente? es una serie turca romántica que tiene como protagonista a una joven abogada que, tras atravesar una complicada y triste ruptura, decide probar suerte en él, para ella, desconocido mundo de las citas online.
Sus amigas le animan a que no se rinda porque están seguras de que en una de las sucesivas citas conocerá a su nueva media naranja.
Tras una dolorosa ruptura, una joven abogada se lanza al complicado mundo de las citas actual, sabiendo que sus mejores amigas son su red de seguridad.
Netflix: de qué trata la serie Gracias, ¿el siguiente?
La serie turca Gracias, ¿el siguiente? sigue los pasos de Leyla Taylan, una joven abogada que se sumerge al complejo universo de las citas tras una dolorosa ruptura con sus mejores amigas como red de apoyo.
“Tras recuperarse de la traición de su primer amor con la ayuda de sus amigos y un apuesto chef, una exitosa abogada, Leyla Taylan, asume el caso de divorcio de Tuba Tepeliolu, el caso del año”, reza la sinopsis oficial de la serie compartida por Netflix.
“Frente a ella está Cem Murathan, un asesino de relaciones en serie, que se divorció de tres mujeres en quince años. Leyla defenderá a su clienta contra este hombre narcisista con la máxima vehemencia. Sin embargo, su pasión hará estallar la situación”, explica el texto.
Netflix: reparto de Gracias, ¿el siguiente?
- Serenay Sarikaya (Leyla Taylan)
- Metin Akdülger (Omer)
- Hakan Kurta (Cem)
- Boran Kuzum (Feyyaz)
- Ahmet Rfat Sungar (Sarp)
- Bade Içil (Tuba)
- Zeynep Tugçe Bayat (Beliz)
- Gülcan Arslan (Defne)
Netflix: tráiler de la serie Gracias, ¿el siguiente?
Dónde ver la segunda temporada de Gracias, ¿el siguiente?, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Gracias, ¿el siguiente? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Gracias, ¿el siguiente? se puede ver en Netflix.
- España: la serie Gracias, ¿el siguiente? se puede ver en Netflix.