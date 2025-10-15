La millonaria cifra que ganó Zverev a pesar de ser eliminado del Six Kings Slam

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BastienFachan/status/1978520387668300027&partner=&hide_thread=false Taylor Fritz has now beaten Alexander Zverev at the following levels:



Grand Slam

ATP Finals

ATP Masters 1000

ATP 500

ATP 250

Laver Cup

United Cup

Six Kings Slam pic.twitter.com/mgohCoeoHn — Bastien Fachan (@BastienFachan) October 15, 2025

La derrota de Zverev ante Fritz no tuvo impacto deportivo, aunque el alemán cerró su participación con una importante recompensa por su presencia en el evento.

Sin embargo, Fritz sumó la séptima victoria consecutiva sobre Zverev apoyado en su buen momento y en los problemas físicos de Sascha en su espalda y de los que habló abiertamente tras despedirse del Masters 1000 de Shanghái en la tercera ronda con Arthur Rinderknech.

La derrota de Zverev se dio tras una salida temprana en el Masters de Shanghai. Perdió en tres sets ante el finalista Arthur Rinderknech en dieciseisavos de final.

Llama la atención el dinero que reparte en premiod el Six Kings Slam, que es un torneo de exhibición que reúne a destacadas figuras del tenis mundial. No forma parte del circuito oficial, por lo que los resultados no cuentan para el ranking ATP.

Si bien es una competencia de exhibición, el certamen se destaca por los elevados premios económicos que entrega, tanto para los ganadores como para quienes quedan eliminados en las primeras rondas. Además, estas cifras reflejan el atractivo financiero del torneo y la importancia que tiene para los jugadores más allá del aspecto deportivo.