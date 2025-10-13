Inicio Ovación Tenis Roger Federer
Habló Su Majestad

Roger Federer reveló quiénes son los mejores tenistas de toda la historia: hay dos ex rivales directos

No era una tarea sencilla, pero, fiel a su estilo en la cancha, Roger Federer logró sobreponerse y revelar su top 5 histórico

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Roger Federer eligió a su top 5.

Roger Federer fue consultado por cuáles son los mejores tenistas de todos los tiempos y el ex tenista suizo sorprendió al no incluirse en el top 5. Es por eso que eligió a dos ídolos de la infancia y cerró con dos contemporáneos con los que batalló en incontables oportunidades: Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Federer es considerado uno de los mejores tenistas de la historia, sin embargo, su humildad y empatía lo llevaron a sacarse de la lista para colocar otros grandes nombres. A comienzo de mes se anunció que está nominado, junto a Martín Del Potro, para ingresar al Salón de la Fama del tenis mundial en 2026 y la votación del público ya está abierta.

roger federer exhibición
Roger Federer es uno de los deportistas más ganadores de la historia.

Todos los títulos de Roger Federer

En total el tenista suizo logró obtener 103 títulos ATP en singles y 8 en dobles. Entre ellos se destacan 20 Torneos Grand Slams:

  • Wimbledon: 8.
  • Australian Open: 6.
  • US Open: 5.
  • Roland Garros: 1.
  • 28 títulos de Masters 1000 en singles.
  • 6 ATP Finals (torneos fin de año) singles.
  • Título de Oro Olímpico en dobles (2008, Beijing) con Stan Wawrinka.
  • Medalla de plata olímpica en singles (2012, Londres).

El tenista terminó su carrera con 1.251 victorias en singles y tan solo 275 derrotas. De esta manera alcanzó el 84% de efectividad con cifras realmente soprendentes.

En total llegó a 31 finales de Grand Slams y también logró ser semifinalista en 46. En cuanto a las superficies, ganó 71 títulos sobre pista dura, 19 sobre césped, 11 sobre arcilla, 2 sobre moqueta/carpeta.

El ranking elegido por el tenista suizo

En conversaciones con Burna Boy, el ex tenista contó cómo vivía el tenis cuando era pequeño: "Yo necesitaba mi GOAT, tenía a mis jugadores favoritos en pósters en las paredes de mi casa y quería ser como ellos".

"Para mí, el ídolo de aquella época era el jugador sueco Stefan Edberg. Siempre atacaba, iba continuamente a la red y era muy elegante. Era un jugador maravilloso de ver y me encantaba ver sus partidos", eligió en primer lugar.

Roger Federer y Stefan Edberg
Roger Federer junto a Stefan Edberg.

En el segundo puesto, agregó: "Y luego incluyo a Boris Becker. Él y Edberg siempre jugaban uno contra otro, así que siempre los veía".

Federer creció mirando los enfrentamientos de Edberg y Becker; ellos se enfrentaron en 35 ocasiones entre 1984 y 1996. La ventaja en el historial fue del alemán ya que se impuso en 25 oportunidades mientras que el sueco ganó en 10 partidos.

Y para completar el top 5 de los mejores tenistas de todos los tiempos, explicó: "El siguiente es Pete Sampras y luego, por supuesto, Rafael Nadal y Novak Djokovic".

Stefan Edberg, el tenista sueco nacido en 1966, es recordado como uno de los tenistas más elegantes y deportivos de la historia. Su juego técnico, su fair play y su actitud ejemplar marcaron una era; Roger Federer logró ser entrenado por su máximo ídolo en la temporada 2014-15, el tenista siempre lo presentó como uno de sus mayores influencias.

