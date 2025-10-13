Roger Federer reveló quiénes son los mejores tenistas de toda la historia: hay dos ex rivales directos

Wimbledon: 8.

Australian Open: 6.

US Open: 5.

Roland Garros: 1.

28 títulos de Masters 1000 en singles.

6 ATP Finals (torneos fin de año) singles.

Título de Oro Olímpico en dobles (2008, Beijing) con Stan Wawrinka.

Medalla de plata olímpica en singles (2012, Londres).

El tenista terminó su carrera con 1.251 victorias en singles y tan solo 275 derrotas. De esta manera alcanzó el 84% de efectividad con cifras realmente soprendentes.

En total llegó a 31 finales de Grand Slams y también logró ser semifinalista en 46. En cuanto a las superficies, ganó 71 títulos sobre pista dura, 19 sobre césped, 11 sobre arcilla, 2 sobre moqueta/carpeta.

El ranking elegido por el tenista suizo

En conversaciones con Burna Boy, el ex tenista contó cómo vivía el tenis cuando era pequeño: "Yo necesitaba mi GOAT, tenía a mis jugadores favoritos en pósters en las paredes de mi casa y quería ser como ellos".

"Para mí, el ídolo de aquella época era el jugador sueco Stefan Edberg. Siempre atacaba, iba continuamente a la red y era muy elegante. Era un jugador maravilloso de ver y me encantaba ver sus partidos", eligió en primer lugar.

Roger Federer y Stefan Edberg Roger Federer junto a Stefan Edberg.

En el segundo puesto, agregó: "Y luego incluyo a Boris Becker. Él y Edberg siempre jugaban uno contra otro, así que siempre los veía".

Federer creció mirando los enfrentamientos de Edberg y Becker; ellos se enfrentaron en 35 ocasiones entre 1984 y 1996. La ventaja en el historial fue del alemán ya que se impuso en 25 oportunidades mientras que el sueco ganó en 10 partidos.

Y para completar el top 5 de los mejores tenistas de todos los tiempos, explicó: "El siguiente es Pete Sampras y luego, por supuesto, Rafael Nadal y Novak Djokovic".

Stefan Edberg, el tenista sueco nacido en 1966, es recordado como uno de los tenistas más elegantes y deportivos de la historia. Su juego técnico, su fair play y su actitud ejemplar marcaron una era; Roger Federer logró ser entrenado por su máximo ídolo en la temporada 2014-15, el tenista siempre lo presentó como uno de sus mayores influencias.