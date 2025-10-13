Roger Federer reveló quiénes son los mejores tenistas de toda la historia: hay dos ex rivales directos

- Wimbledon: 8.
- Australian Open: 6.
- US Open: 5.
- Roland Garros: 1.
- 28 títulos de Masters 1000 en singles.
- 6 ATP Finals (torneos fin de año) singles.
- Título de Oro Olímpico en dobles (2008, Beijing) con Stan Wawrinka.
- Medalla de plata olímpica en singles (2012, Londres).
El tenista terminó su carrera con 1.251 victorias en singles y tan solo 275 derrotas. De esta manera alcanzó el 84% de efectividad con cifras realmente soprendentes.
En total llegó a 31 finales de Grand Slams y también logró ser semifinalista en 46. En cuanto a las superficies, ganó 71 títulos sobre pista dura, 19 sobre césped, 11 sobre arcilla, 2 sobre moqueta/carpeta.
El ranking elegido por el tenista suizo
En conversaciones con Burna Boy, el ex tenista contó cómo vivía el tenis cuando era pequeño: "Yo necesitaba mi GOAT, tenía a mis jugadores favoritos en pósters en las paredes de mi casa y quería ser como ellos".
"Para mí, el ídolo de aquella época era el jugador sueco Stefan Edberg. Siempre atacaba, iba continuamente a la red y era muy elegante. Era un jugador maravilloso de ver y me encantaba ver sus partidos", eligió en primer lugar.
Roger Federer junto a Stefan Edberg.
En el segundo puesto, agregó: "Y luego incluyo a Boris Becker. Él y Edberg siempre jugaban uno contra otro, así que siempre los veía".
Federer creció mirando los enfrentamientos de Edberg y Becker; ellos se enfrentaron en 35 ocasiones entre 1984 y 1996. La ventaja en el historial fue del alemán ya que se impuso en 25 oportunidades mientras que el sueco ganó en 10 partidos.
Y para completar el top 5 de los mejores tenistas de todos los tiempos, explicó: "El siguiente es Pete Sampras y luego, por supuesto, Rafael Nadal y Novak Djokovic".
Stefan Edberg, el tenista sueco nacido en 1966, es recordado como uno de los tenistas más elegantes y deportivos de la historia. Su juego técnico, su fair play y su actitud ejemplar marcaron una era; Roger Federer logró ser entrenado por su máximo ídolo en la temporada 2014-15, el tenista siempre lo presentó como uno de sus mayores influencias.