Solana Sierra se consagró en Mallorca y recibió el trofeo en manos de Gabriela Sabatini: cuánto dinero ganó por ser campeona

Coronación especial para Solana Sierra en Mallorca

En la ceremonia de premiación Solana Sierra recibió una sorpresa especial. El premio del WTA de Mallorca fue entregado por una de sus ídolas y referentes del tenis argentino: Gabriela Sabatini. Emocionada, la argentina de 21 años agradeció a su equipo y la presencia de Gaby en un momento tan significativo: "Gracias a mi equipo por estar acá siempre. He disfrutado mucho de este torneo, y ha sido una ayuda importante tener a Gabriela acá".

Luego de la coronación, la marplatense también fue felicitada por las redes la Academia de Rafael Nadal, espacio en el que comenzó a entrenarse este año y en el que construyó visibles mejorías en su tenis.

Embed - Rafa Nadal Academy by Movistar on Instagram: "¡CAMPEONA! ¡Enhorabuena @solana_sierra por conquistar el @mallorcawomenschamps! ¡Y además recibir el de manos de @sabatinigaby! ¡VAMOS! " View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal Academy by Movistar (@rafanadalacademy)

Cuánto ganó Solana Sierra por consagrarse campeona en Mallorca

Por alzar un nuevo trofeo en la temporada, Solana Sierra se hizo de la suma de 15.500 dólares tras derrotar en la final a la serbia Lola Radivojevic. Además, este 2025 lleva acumulados alrededos de 643 mil dólares por sus buenas actuaciones en distintos certámenes.

Si bien la más destacada fue la de Wimbledon, Solana también se coronó en esta categoría en Antalya y Turquía, y consiguió su trofeó en los W75 de Bellinzona y Vero Beach. Además participó del Us Open, Masters 1000 de Cincinatti, llegó a cuartos de final en el WTA 125 de Sao Paulo, entre los aspectos destacados de su gran año como tenista profesional.