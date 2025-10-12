La cifra millonaria que cobró Valentin Vacherot, 204 del ranking, por ganar el Masters 1000 de Shanghai

Este logro histórico marca un hito en el tenis profesional, al ser el tenista con el ranking más bajo en conquistar un torneo de la serie Masters 1000, superando cualquier expectativa al inicio del campeonato.

Vacherot venía de dar el gran golpe en semifinales de este certamen al derrotar en sets corridos nada menos que al serbio Novak Djokovic (4) por 6-3 y 6-4.

Los campeones de Masters 1000 con peor ranking

Valentin Vacherot: 204 (Shanghai 2025)

Borna Coric: 152 (Cincinnati 2022)

Roberto Carretero: 143 (Hamburg 1996)

Mikael Pernfors: 95 (Montreal 1993)

Alexei Popyrin: 62 (Montreal 2024)

Final entre primos en el Masters 1000 de Shanghai

El torneo chino ofreció una definición inesperada entre dos familiares que nunca se habían enfrentado en el ámbito profesional.

Vacherot y Rinderknech llegaron a la final tras superar a varios de los principales favoritos, en una edición marcada por la eliminación temprana de los grandes nombres del circuito.

La particularidad del parentesco y la escasa diferencia de experiencia generaron un contexto singular: por primera vez, dos primos disputaron un título de Masters 1000.

La consagración del jugador nacido en Mónaco reconfigura las estadísticas del circuito ya que ningún campeón de Masters 1000 había tenido una ubicación tan baja en el ranking mundial.