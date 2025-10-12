Inicio Ovación Tenis Masters de Shanghai
La cifra millonaria que cobró Valentin Vacherot, 204 del ranking, por ganar el Masters 1000 de Shanghai

El monegasco Valentin Vacherot, 204 del ranking, se convirtió en el jugador peor clasificado en ganar un Masters 1000 al vencer a su primo francés Arthur Rinderknech (54).

El monegasco Valentin Vacherot, 204 del ranking mundial y procedente de la fase previa, se convirtió en el jugador peor clasificado en ganar un Masters 1000 al vencer en Shanghái a su primo francés Arthur Rinderknech (54).

Vacherot, de 26 años y nuevo 40 del mundo, se impuso en una sorprendente final con un marcador de 4-6, 6-3 y 6-3, levantando su primer título de esta categoría y el primer ATP de su carrera.

Además, recibió un cheque de 1.124.380 dólares cifra que supera ampliamente los 200.000 que había ganado en el año y los 595.000 obtenidos a lo largo de su carrera.

Este logro histórico marca un hito en el tenis profesional, al ser el tenista con el ranking más bajo en conquistar un torneo de la serie Masters 1000, superando cualquier expectativa al inicio del campeonato.

Vacherot venía de dar el gran golpe en semifinales de este certamen al derrotar en sets corridos nada menos que al serbio Novak Djokovic (4) por 6-3 y 6-4.

Los campeones de Masters 1000 con peor ranking

  • Valentin Vacherot: 204 (Shanghai 2025)
  • Borna Coric: 152 (Cincinnati 2022)
  • Roberto Carretero: 143 (Hamburg 1996)
  • Mikael Pernfors: 95 (Montreal 1993)
  • Alexei Popyrin: 62 (Montreal 2024)

Final entre primos en el Masters 1000 de Shanghai

El torneo chino ofreció una definición inesperada entre dos familiares que nunca se habían enfrentado en el ámbito profesional.

Vacherot y Rinderknech llegaron a la final tras superar a varios de los principales favoritos, en una edición marcada por la eliminación temprana de los grandes nombres del circuito.

La particularidad del parentesco y la escasa diferencia de experiencia generaron un contexto singular: por primera vez, dos primos disputaron un título de Masters 1000.

La consagración del jugador nacido en Mónaco reconfigura las estadísticas del circuito ya que ningún campeón de Masters 1000 había tenido una ubicación tan baja en el ranking mundial.

