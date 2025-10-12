Inicio Sociedad canela
¡Trucazo casero!

Colocar canela en polvo en el microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Si colocas canela en polvo dentro del microondas, puedes lograr una serie de beneficios. ¿Por qué recomiendan hacerlo?

La canela puede ser bien utilizada dentro del microondas de tu casa.

Con el paso del tiempo, la canela en polvo ha dejado de ser una simple especia para pasar a ser utilizada en diferentes trucos caseros que puedes implementar. En este sentido, uno de los lugares más destacados es la cocina.

En concreto, una de las maneras de aprovechar a la canela es colocándola dentro del microondas de casa, en una acción que puede darte un beneficio en particular.

La canela en polvo ha pasado a ser más que una simple especia.

Por qué recomiendan colocar canela en polvo dentro del microondas

Se recomienda calentar canela en el microondas para aromatizar el ambiente y quitar malos olores. También puede ser usada para preparar infusiones y bebidas calientes como sidra especiada.

En lo que respecta al primer beneficio, tienes que saber que la combinación del aceite esencial de la canela, liberado por el calor, y el vapor de agua, crea un ambientador natural y efectivo.

La canela tiene la capacidad de neutralizar olores en lugar de simplemente enmascararlos, lo que la hace ideal para eliminar olores intensos.

Pero como se dijo, este truco casero, que es desconocido por muchas personas, tiene también otra finalidad: la de preparar infusiones y bebidas calientes de manera sencilla y rápida.

La canela en polvo recalentada puede eliminar el mal olor del baño de tu casa.

El aroma de la canela, que se desprende luego de ser colocada en el microondas, tiene la capacidad de combatir bacterias y hongos, ayudando a purificar el aire y a mantener un ambiente más higiénico.

Como si todo lo mencionado fuese poco, tienes que saber que el aroma de la canela puede tener efectos positivos en el estado de ánimo, ayudando a generar pensamientos positivos y creando un ambiente más acogedor y estimulante.

Beneficios de la canela en polvo para la salud

  • Antioxidante: es rica en antioxidantes (polifenoles) que protegen al organismo de los radicales libres, responsables del envejecimiento y diversas enfermedades.
  • Antiinflamatoria: contribuye a controlar la inflamación crónica del cuerpo, lo que puede prevenir enfermedades.
  • Antimicrobiana: sus compuestos, como el cinamaldehído, pueden combatir bacterias, hongos y virus.
  • Salud cardiovascular: puede ayudar a reducir los niveles de colesterol, mejorar la circulación sanguínea y regular la presión arterial.
  • Control del azúcar en sangre: se ha sugerido que puede disminuir los niveles de glucosa, siendo útil para personas con diabetes tipo 2, aunque se necesita más investigación.
  • Salud digestiva: facilita la producción de jugos gástricos, alivia la acidez, las náuseas, los vómitos y los gases.
  • Salud cerebral: puede mejorar la memoria y las funciones cognitivas, además de tener un efecto relajante.

