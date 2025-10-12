Colocar canela en polvo en el microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En lo que respecta al primer beneficio, tienes que saber que la combinación del aceite esencial de la canela, liberado por el calor, y el vapor de agua, crea un ambientador natural y efectivo.

La canela tiene la capacidad de neutralizar olores en lugar de simplemente enmascararlos, lo que la hace ideal para eliminar olores intensos.

Pero como se dijo, este truco casero, que es desconocido por muchas personas, tiene también otra finalidad: la de preparar infusiones y bebidas calientes de manera sencilla y rápida.

Baño - truco casero - malos olores La canela en polvo recalentada puede eliminar el mal olor del baño de tu casa.

El aroma de la canela, que se desprende luego de ser colocada en el microondas, tiene la capacidad de combatir bacterias y hongos, ayudando a purificar el aire y a mantener un ambiente más higiénico.

Como si todo lo mencionado fuese poco, tienes que saber que el aroma de la canela puede tener efectos positivos en el estado de ánimo, ayudando a generar pensamientos positivos y creando un ambiente más acogedor y estimulante.

Beneficios de la canela en polvo para la salud