Colocar canela en polvo en el microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con el paso del tiempo, la canela en polvo ha dejado de ser una simple especia para pasar a ser utilizada en diferentes trucos caseros que puedes implementar. En este sentido, uno de los lugares más destacados es la cocina.
En concreto, una de las maneras de aprovechar a la canela es colocándola dentro del microondas de casa, en una acción que puede darte un beneficio en particular.
Se recomienda calentar canela en el microondas para aromatizar el ambiente y quitar malos olores. También puede ser usada para preparar infusiones y bebidas calientes como sidra especiada.
En lo que respecta al primer beneficio, tienes que saber que la combinación del aceite esencial de la canela, liberado por el calor, y el vapor de agua, crea un ambientador natural y efectivo.
La canela tiene la capacidad de neutralizar olores en lugar de simplemente enmascararlos, lo que la hace ideal para eliminar olores intensos.
Pero como se dijo, este truco casero, que es desconocido por muchas personas, tiene también otra finalidad: la de preparar infusiones y bebidas calientes de manera sencilla y rápida.
El aroma de la canela, que se desprende luego de ser colocada en el microondas, tiene la capacidad de combatir bacterias y hongos, ayudando a purificar el aire y a mantener un ambiente más higiénico.
Como si todo lo mencionado fuese poco, tienes que saber que el aroma de la canela puede tener efectos positivos en el estado de ánimo, ayudando a generar pensamientos positivos y creando un ambiente más acogedor y estimulante.