Esta mezcla tiene grandes beneficios para la salud general y la piel.

Muchas personas no lo saben, e incluso a muchos ni siquiera se le ha pasado por la cabeza realizar esta mezcla. Sin embargo, lo cierto es que la combinación de canela y miel puede darte grandes beneficios para la salud.

La mezcla entre la miel y la canela es beneficiosa por debido a sus propiedades antioxidantes y antibacterianas, lo que puede ayudar a fortalecer el sistema inmune y combatir infecciones, entre otros puntos importantes.

Esta mezcla tiene grandes cantidades antioxidantes y antibacterianas.

Por qué se recomienda mezclar canela con miel

Esta combinación potencia los beneficios para la salud de ambos ingredientes. Como se dijo, lo destacado es la inclusión de propiedades antioxidantes y antibacterianas, lo que inicialmente ayuda a proteger el cuerpo de virus y bacterias.

La canela puede aumentar la producción de ácido clorhídrico, facilitando la digestión, mientras que la miel tiene propiedades prebióticas que promueven las bacterias intestinales beneficiosas.

Las propiedades de esta mezcla ayudan a calmar la garganta y aliviar los síntomas de resfriados y gripes. Como si fuera poco, puede servir para cuidar la piel.

Sucede que los antioxidantes y los compuestos microbianos de cada uno de estos ingredientes pueden mejorar condiciones como el acné y la piel envejecida cuando se aplican tópicamente.

Esta mezcla puede ayudarte a decirle adiós al acné.

Es importante recordar que, aunque estos beneficios son respaldados por investigaciones sobre los ingredientes individualmente, no siempre existen estudios científicos sólidos que demuestren el efecto conjunto. Por eso, es recomendable contactar con un especialista antes de comenzar a ingerir la mezcla.

Cómo utilizar esta mezcla para obtener los beneficios mencionados

  • Para la piel: se puede hacer una pasta mezclando miel y canela para aplicarla sobre el rostro, pero se recomienda probarla primero en una pequeña zona para evitar irritaciones, especialmente en pieles sensibles.
  • Para ingerir: puedes añadir una cucharada de miel y media cucharadita de canela en polvo a una taza de agua tibia o fría. Es importante que el agua esté tibia o fría para no disminuir las propiedades de la miel.

