Por qué se recomienda mezclar canela con miel

Esta combinación potencia los beneficios para la salud de ambos ingredientes. Como se dijo, lo destacado es la inclusión de propiedades antioxidantes y antibacterianas, lo que inicialmente ayuda a proteger el cuerpo de virus y bacterias.

La canela puede aumentar la producción de ácido clorhídrico, facilitando la digestión, mientras que la miel tiene propiedades prebióticas que promueven las bacterias intestinales beneficiosas.

Las propiedades de esta mezcla ayudan a calmar la garganta y aliviar los síntomas de resfriados y gripes. Como si fuera poco, puede servir para cuidar la piel.

Sucede que los antioxidantes y los compuestos microbianos de cada uno de estos ingredientes pueden mejorar condiciones como el acné y la piel envejecida cuando se aplican tópicamente.

Granitos acné.jpg Esta mezcla puede ayudarte a decirle adiós al acné.

Es importante recordar que, aunque estos beneficios son respaldados por investigaciones sobre los ingredientes individualmente, no siempre existen estudios científicos sólidos que demuestren el efecto conjunto. Por eso, es recomendable contactar con un especialista antes de comenzar a ingerir la mezcla.

Cómo utilizar esta mezcla para obtener los beneficios mencionados