El tesoro que significa tener viejas cajas de cartón en casa: para qué sirven ahora

mesa con caja de carton
Con simples cajas de cartón y algunos elementos podrás crear una hermosa mesa decorativa.
- Reducir residuos en casa.
- Ahorrar dinero, evitando comprar muebles.
- Fomentar la creatividad con manualidades útiles.
- Contribuir al cuidado del planeta.
Cómo convertir cajas de cartón en una mesa
El cartón es un gran material para hacer una mesa auxiliar o una mesa de café por varias razones. Primero, es barato de comprar. Lo mejor, obviamente, es reciclar cajas de cartón, lo que significa que la materia prima es gratuita.
En segundo lugar, el cartón es fácil de trabajar. A diferencia de la madera u otros materiales de construcción, no se necesitan herramientas eléctricas para trabajarlo; basta con un simple cortador o unas tijeras.
En tercer lugar, es ligera y resistente a la vez. Si te preocupa la resistencia de tu mesa de cartón, no te preocupes, te explicaré cómo colocar las láminas de cartón en la dirección más resistente y cómo construir una estructura de mesa que resista el paso del tiempo.
Lo cierto es que hacer una mesa de cartón no requiere experiencia en carpintería ni materiales costosos. Con un poco de ingenio, se puede lograr un mueble estable y atractivo para el hogar. ¿Cómo? Ahora te lo revelamos.
Embed - ♥♥ MESA DE CARTON♥♥- ♥♥iDEAS PARA RECICLAR♥♥- Creaciones mágicas♥♥
Con este video podrás guiarte en el paso a paso.
Primero tendrás que buscar los materiales necesarios para crear una mesa con cajas de cartón:
- Varias cajas de cartón grandes y resistentes.
- Cinta adhesiva o cola vinílica.
- Cutter o tijeras fuertes.
- Regla y lápiz para medir.
- Pintura acrílica o papel autoadhesivo para decorar.
Paso a paso para esta gran idea de reciclaje
- Reuní varias cajas grandes y firmes como las de electrodomésticos. Cuanto más grueso sea el cartón, más duradera será la mesa.
- Decidí la altura y el ancho de la mesa.
- Con un cutter o tijeras, corta el cartón en: 1 tapa (superficie de la mesa). 4 patas (en forma de rectángulo o tubo).
- Pega varias capas de cartón para cada pieza. Esto dará rigidez y soportará más peso.
- Dobla el cartón en forma de tubo rectangular o cuadrado. Sella con cinta adhesiva o cola vinílica.
- Corta piezas en cruz y colócalas dentro de cada pata para que no se doblen.
- Coloca las patas en las esquinas y pégalas con cinta reforzada o pegamento fuerte. También puedes poner un cartón adicional como base para unir todo.
- Añade tiras de cartón diagonales entre las patas o una base inferior para mayor firmeza.
- Pinta tu nueva mes de cartón con acrílicos o decórala como más te guste.
- Y ¡listo! Tendrás una mesa de cartón funcional, ecológica y económica.