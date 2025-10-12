Tres cortitas de Daniel Vila en el Gargantini

La semifinal con River, en Córdoba: "Volvemos a Córdoba, como el 29 de octubre del 2023, día en que salimos campeones. Yo creo que el hincha Independiente va a querer vivir ese partido, esa semifinal que por primera vez en la historia de Independiente se va a disputar. Y si Dios nos ayuda, los jugadores quieren y este los astros se acomodan una de esas jugamos la final".

La decisión de jugar en el Gargantini: "En la medida en que uno puede escuchar a los socios y puede hacer lo que ellos quieren, porque no siempre se puede, pero en la medida en que se puede hacer, obviamente que los escuchamos y por eso estamos esta tarde en el Gargantini para jugar este partido".

El trabajo de la dirigencia azul: "Uno trabaja para que el club crezca, uno trabaja para que deportivamente se gane y uno trabaja para que el hincha pueda disfrutar de todo eso. Y para eso eso es lo que nos moviliza a los dirigentes a darle horas a esto que es tan magnífico que se llama fútbol".