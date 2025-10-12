De River para Miguel Ángel Russo: el emotivo minuto de silencio en El Monumental

Hinchas de River despidiéndolo en La Bombonera con la camiseta de su club fueron noticia por la manera de vivir la rivalidad en Argentina, pero no hicieron más que mostrar lo que significaba, significa y significará el hasta entonces entrenador de Boca.

river, sarmiento, torneo clausura Los hinchas de River tuvieron una conducta ejemplar en el minuto de silencio por Miguel Ángel Russo.

En el velorio de Miguel Ángel Russo, el club millonario se encargó de enviar una corona de flores, y hasta los dirigentes máximos del club se acercaron a dar el pésame a las autoridades del histórico rival. Todo esto hace pensar, por momentos, que el fútbol argentino todavía no está perdido.

Ya con el partido ante Sarmiento por disputarse, el árbitro Sebastián Zunino llamó a los 22 futbolistas hacia el círculo central, mientras la hinchada de River cantaba uno de sus clásicos. Sin embargo, cuando la voz del estadio anunció el minuto de silencio en recuerdo de Miguel Ángel Russo, una catarata de aplausos bajó de todas las tribunas.