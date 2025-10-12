Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Clausura

De River para Miguel Ángel Russo: el emotivo minuto de silencio en El Monumental

La gente de River tuvo una conducta ejemplar durante el homenaje a Miguel Ángel Russo. El video, en la nota

Por UNO
El Monumental se llenó de aplausos para  Miguel Ángel Russo.

El Monumental se llenó de aplausos para  Miguel Ángel Russo.

River recibe a Sarmiento en el Estadio Monumental, por la jornada número 12 del Torneo Clausura, y lo hace en una fecha cargada de tristeza y respeto ante la reciente partida de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.

Como ha sucedido en todas las canchas, El Monumental se llenó de aplausos en la previa del inicio del juego, en un respetuoso y sentido minuto de silencio.

Emocionante minuto de silencio en El Monumental por Miguel Ángel Russo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverLPM/status/1977498527506038881&partner=&hide_thread=false

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ícono del fútbol argentino y sudamericano, conmocionó a todos. El hombre, de 69 años, fue respetado por los hinchas de River desde el minuto cero en el que se conoció la triste noticia, algo que no es normal, lamentablemente, en estos días.

Hinchas de River despidiéndolo en La Bombonera con la camiseta de su club fueron noticia por la manera de vivir la rivalidad en Argentina, pero no hicieron más que mostrar lo que significaba, significa y significará el hasta entonces entrenador de Boca.

river, sarmiento, torneo clausura
Los hinchas de River tuvieron una conducta ejemplar en el minuto de silencio por Miguel &Aacute;ngel Russo.

Los hinchas de River tuvieron una conducta ejemplar en el minuto de silencio por Miguel Ángel Russo.

En el velorio de Miguel Ángel Russo, el club millonario se encargó de enviar una corona de flores, y hasta los dirigentes máximos del club se acercaron a dar el pésame a las autoridades del histórico rival. Todo esto hace pensar, por momentos, que el fútbol argentino todavía no está perdido.

Ya con el partido ante Sarmiento por disputarse, el árbitro Sebastián Zunino llamó a los 22 futbolistas hacia el círculo central, mientras la hinchada de River cantaba uno de sus clásicos. Sin embargo, cuando la voz del estadio anunció el minuto de silencio en recuerdo de Miguel Ángel Russo, una catarata de aplausos bajó de todas las tribunas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas