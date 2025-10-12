Inicio Ovación Fútbol Franco Armani
VIDEO: el insólito error de Armani por el que River cayó ante Sarmiento en El Monumental

El histórico arquero del millonario no pudo contener un remate que parecía sencillo, y su rebote fue aprovechado por el delantero Iván Morales.

Por UNO
Armani no pudo contener un remate sencillo y River pierde 1 a 0.

River recibió a Sarmiento por la jornada 12 del Torneo Clausura, en un partido importante para prenderse en la lucha por los primeros puestos. Promediando los 30', uno de los responsables de la derrota fue nada menos que el histórico arquero, Franco Armani.

En un primer tiempo donde El Millonario dominó, pero no era profundo, llegó el primer golpe por parte de Sarmiento. Luego de un remate de larga distancia de Alex Vigo, Armani tuvo una floja respuesta y le regaló la pelota a Iván Morales, quien convirtió de media vuelta.

El insólito error de Armani por el que River cayó ante Sarmiento

River reaccionó y lo cierto es que pudo igualar el resultado en varias oportunidades, pero en todas se topó con buenas atajadas de Acosta.

El primer tiempo terminó con polémica, ya que todos los hinchas de River pidieron por una mano del defensor Juan Insaurralde. El árbitro dejó seguir el juego e instantáneamente marcó el entretiempo.

Con el ingreso de Miguel Borja, River salió al segundo tiempo intentando dar vuelta las cosas. Pese al renombre, lo cierto es que poco pudieron generar los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Con esta derrota, El Millonario bajó a la quinta posición

Al contrario de lo que se pensaba, Sarmiento tuvo oportunidades para aumentar la diferencia conseguida, pero Armani se lució y Giménez perdió una chance increíble.

En medio de avances frustrados, Paulo Díaz fue el encargado de sacar un gran remate de media distancia. Lamentablemente, el tiro impactó de lleno en el travesaño.

River fue con todo. En medio de una lluvia torrencial, reclamos e insultos de su hinchada, buscó hasta el final un empate que llegó con un gol de Borja, pero, desgraciadamente, se encontraba en posición adelantada.

De esta manera, River complicó su presente en el Torneo Apertura, donde lleva cuatro partidos sin ganar. En la próxima jornada, enfrentará a Talleres en Córdoba.

