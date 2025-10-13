"Nosotros intentamos sacar diferencia cuando a ellos les expulsaron a un jugador, pero a veces en el fútbol argentino cuando te quedas con un jugador más se hace todo cuesta arriba porque el rival doblega esfuerzos", aseguró el volante.

Con respecto a la situación que vive Godoy Cruz en la tabla anual, donde está luchando para seguir en Primera División, admitió: "Sabemos la situación que estamos viviendo. Este partido fue una final y los cuatro que quedan también serán muy importantes", afirmó.

"A los hinchas les digo que se queden tranquilos, porque nosotros vamos a seguir trabajando para dar vuelta esta situación", cerró González.

Godoy Cruz jugará de visitante por la fecha 13 ante Lanús el próximo viernes 17 de octubre, desde las 21.15, y luego afrontará el clásico frente a San Martín de San Juan, en el Gambarte, en lo que puede ser una verdadera final por la permanencia.

Los partidos que le quedan a Godoy Cruz en el Clausura