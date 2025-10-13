Maximiliano González se fue con bronca por el empate de Godoy Cruz ante Independiente Rivadavia en el Gargantini.

Maximiliano González, volante de Godoy Cruz, destacó la entrega que tuvo el equipo visitante ante Independiente Rivadavia y lamentó no haber podido ganar el choque de mendocinos que se disputó en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 12 del torneo Clausura.

El mediocampista fue uno de los pocos jugadores del Tomba que habló con la prensa tras el encuentro ya que el plantel del Expreso se fue rápidamente del Gargantini.

"El equipo hizo un gran esfuerzo, es una lástima que no pudimos llevarnos los tres puntos. Vinimos con la intención de lograrlo y nos vamos enojados porque perdimos dos puntos en un partido que fue muy difícil y reñido", analizó el ex Defensa y Justicia.

"Nosotros intentamos sacar diferencia cuando a ellos les expulsaron a un jugador, pero a veces en el fútbol argentino cuando te quedas con un jugador más se hace todo cuesta arriba porque el rival doblega esfuerzos", aseguró el volante.

Con respecto a la situación que vive Godoy Cruz en la tabla anual, donde está luchando para seguir en Primera División, admitió: "Sabemos la situación que estamos viviendo. Este partido fue una final y los cuatro que quedan también serán muy importantes", afirmó.

"A los hinchas les digo que se queden tranquilos, porque nosotros vamos a seguir trabajando para dar vuelta esta situación", cerró González.

Godoy Cruz jugará de visitante por la fecha 13 ante Lanús el próximo viernes 17 de octubre, desde las 21.15, y luego afrontará el clásico frente a San Martín de San Juan, en el Gambarte, en lo que puede ser una verdadera final por la permanencia.

Los partidos que le quedan a Godoy Cruz en el Clausura

  • vs. Lanús (V)
  • vs. San Martín de San Juan (L)
  • vs. Atlético Tucumán (V)
  • vs. Deportivo Riestra (L)

