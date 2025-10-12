Inicio Sociedad Quini 6
Quini 6

Quini 6: los resultados del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

Enterate de todo sobre el sorteo del Quini 6 del domingo 12 de octubre de 2025, controlá tu cartón, los ganadores, el pozo millonario y todo lo que necesitás saber de este popular juego de azar

Fabricio Panella
El Quini 6 realizó este domingo 12 de octubre de 2025 el sorteo 3312, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

  • TRADICIONAL

04 - 06 - 16 - 25 - 29 - 43

  • LA SEGUNDA

00 - 12 - 18 - 28 - 29 - 43

  • REVANCHA

01 - 02 - 09 - 12 - 34 - 37

  • SIEMPRE SALE

01 - 06 - 12 - 17 - 25 - 33

  • POZO EXTRA

00 - 01 - 02 - 04 - 06 - 09 - 12 - 16 - 18 - 25 - 28 - 29 - 34 - 37 - 43

El pozo del Tradicional del Quini 6 alcanzó los $1.582.344.130,50.

Quini 6: ganadores del sorteo del domingo 12 de octubre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.582.344.130,50

TRADICIONAL 5 aciertos, 25 ganadores $1.365.980,40

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.621 ganadores $6.320,08

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $650.000.000

SEGUNDA 5 aciertos, 7 ganadores $4.878.501,43

SEGUNDA 4 aciertos, 868 ganadores $11.802,83

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $3.093.478.398,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 6 ganadores $102.115.012,50

POZO EXTRA 6 aciertos, 597 ganadores $217.755,44

Quini 6. El sorteo del domingo quedó vacante.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingo a las 21.15

