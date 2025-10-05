Quini 6: los resultados del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

LA SEGUNDA

06 - 13 - 20 - 25 - 44 - 45

REVANCHA

03 - 15 - 19 - 21 - 22 - 43

SIEMPRE SALE

06 - 20 - 26 - 30 - 41 - 45

POZO EXTRA

03 - 05 - 06 - 09 - 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 32 - 34 - 43 - 44 - 45

quini 6 ganadores sorteo.jpg

Quini 6: ganadores del sorteo del domingo 5 de octubre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.196.820.733,50

TRADICIONAL 5 aciertos, 20 ganadores $1.727.808,75

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.266 ganadores $8.188,67

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $650.000.000,00

SEGUNDA 5 aciertos, 20 ganadores $1.727.808,75

SEGUNDA 4 aciertos, 1.370 ganadores $7.567,05

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $2.433.324.105,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 14 ganadores $22.144.300,71

POZO EXTRA 6 aciertos, 1.658 ganadores $78.407,72

Significado-de-los-sueños-Quiniela-de-Mendoza.jpg

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos. El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15