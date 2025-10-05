Quini 6: los resultados del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

El Quini 6 realizó este domingo 5 de octubre el sorteo 3309. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
TRADICIONAL
LA SEGUNDA
REVANCHA
SIEMPRE SALE
POZO EXTRA
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.196.820.733,50
TRADICIONAL 5 aciertos, 20 ganadores $1.727.808,75
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.266 ganadores $8.188,67
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $650.000.000,00
SEGUNDA 5 aciertos, 20 ganadores $1.727.808,75
SEGUNDA 4 aciertos, 1.370 ganadores $7.567,05
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $2.433.324.105,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 14 ganadores $22.144.300,71
POZO EXTRA 6 aciertos, 1.658 ganadores $78.407,72
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos. El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15